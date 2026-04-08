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    Deutsche Rohstoff Aktie fällt deutlich: Risiken im Fokus - 08.04.2026

    Am 08.04.2026 ist die Deutsche Rohstoff Aktie, bisher, um -15,18 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Rohstoff Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutsche Rohstoff Aktie fällt deutlich: Risiken im Fokus - 08.04.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Deutsche Rohstoff AG investiert in Exploration und Förderung von Öl, Gas und Metallen, Schwerpunkt US-Onshore-Öl (u.a. Colorado, North Dakota). Hauptgeschäft: Entwicklung und Verkauf von Förderprojekten, Beteiligungen, Royalty-Strukturen. Konkurrenz: u.a. Ring Energy, Ovintiv, kleinere US-E&Ps. USP: fokussierter deutscher Investor mit Explorations-Know-how, opportunistische Portfolio-Steuerung.

    Deutsche Rohstoff Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.04.2026

    Mit einer Performance von -15,18 % musste die Deutsche Rohstoff Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,38 %, geht es heute bei der Deutsche Rohstoff Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Deutsche Rohstoff in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +89,47 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Rohstoff Aktie damit um -13,89 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,65 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +84,24 % gewonnen.

    Deutsche Rohstoff Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,89 %
    1 Monat +4,65 %
    3 Monate +89,47 %
    1 Jahr +184,81 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Rohstoff Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die DRAG-Aktie: Nach der Prognoseanhebung bleiben die Aussichten positiv, während Ölpreise hoch bleiben. Die Diskussion fokussiert sich auf den Wert der Almonty-Beteiligung, mögliche Verwässerung durch Wandlungspapiere (bis ca. 15 Mio Stück) und das fundamentale Gewinnpotenzial (2025/2026) bei steigender Produktion und WTI um 65 USD. Kursziele liegen grob zwischen 60 EUR und deutlich über 100 EUR je Aktie.

    Zur Deutsche Rohstoff Diskussion

    Informationen zur Deutsche Rohstoff Aktie

    Es gibt 5 Mio. Deutsche Rohstoff Aktien. Damit ist das Unternehmen 434,97 Mio. € wert.

    Gerresheimer, Kioxia Holdings Corporation & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Rohstoff

    BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -6,79 %. Equinor notiert im Minus, mit -11,13 %. ENI notiert im Minus, mit -7,50 %. Shell verliert -5,81 % TotalEnergies notiert im Minus, mit -5,15 %.

    Deutsche Rohstoff Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Deutsche Rohstoff Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Rohstoff Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutsche Rohstoff

    -15,95 %
    -13,89 %
    +4,65 %
    +89,47 %
    +184,81 %
    +216,34 %
    +622,89 %
    +571,07 %
    +928,20 %
    ISIN:DE000A0XYG76WKN:A0XYG7



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