EuroStoxx50-Discount-Puts mit bearishen Seitwärtschancen

Wer nun allerdings von einer übertriebenen positiven Kursreaktion des EuroStoxx50 ausgeht, aber dem Index noch etwas Steigerungspotenzial zutraut, könnte einen Blick auf Discount-Puts werfen. Diese Optionsscheine bieten zwar nicht die gleichen Gewinnchancen und Risiken wie „normale“ Short-Hebelprodukte, andererseits ermöglichen sie sogar bei einem Kursanstieg des Index Chancen auf positive Rendite.

Wie die anderen Aktienindizes auch, vollführte auch der europäische Blue-Chip-Index EuroStoxx50 (ISIN: EU0009658145) nach der Ankündigung der zweiwöchigen Feuerpause einen Kurssprung. Im frühen Handel des 8.4.26 notierte der Index im Vergleich zum Vortag bei 5.900 Punkten mit 3,60 Prozent im Plus. Auf das Jahreshoch vom 26.2.26 bei 6.199,78 Punkten fehlen somit nur mehr 300 Punkte.

Discount-Put mit Floor bei 6.200 Punkten

Der BNP Paribas-Discount-Put-Optionsschein auf den EuroStoxx50 mit Basispreis bei 6.700 Punkten, Floor bei 6.200 Punkten, BV 0,01, Bewertungstag 19.6.26, ISIN: DE000PK4AXB0, wurde beim Indexstand von 5.899 Punkten mit 4,45 – 4,50 Euro gehandelt. Wenn sich der Index am Bewertungstag auf oder unterhalb des Floors von 6.200 Punkten, der gleichzeitig mit dem Jahreshoch identisch ist, befindet, dann wird der Schein unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses von 0,01 mit der Differenz zwischen Basispreis und Cap, im konkreten Fall mit (6.700 – 6.200)x0,01= 5 Euro zurückbezahlt.

Somit ermöglicht dieser Discount-Put in zwei Monaten bei einem bis zu einen 5,10-prozentigen Indexanstieg auf 6.200 Punkte die Chance auf einen Ertrag von 11,11 Prozent (=75 Prozent pro Jahr). Notiert der Index am Bewertungstag oberhalb des Caps, so wird der dann aktuelle Indexstand vom Basispreis subtrahiert, um den Rückzahlungsbetrag zu ermitteln. Bei einem Indexstand von 6.450 Punkten wird der Schein mit 2,50 Euro zurückbezahlt. Oberhalb von 6.700 Punkten wird der Schein nahezu wertlos ausgebucht.

Discount-Put mit Floor bei 6.000 Punkten

Der Morgan Stanley-Discount-Put auf den EuroStoxx50 mit Basispreis bei 6.500 Punkten, Floor bei 6.000 Punkten, BV 0,01, Bewertungstag 18.9.26, ISIN: DE000MM6PJP3, wurde beim genannten Indexstand mit 3,24 – 3,25 Euro taxiert. Da auch dieser Schein am Ende mit 5 Euro zurückbezahlt wird, wenn der Index am Bewertungstag unterhalb des Floors bei 6.000 Punkten notiert, ermöglicht er in den nächsten 5 Monaten auch bei einem geringfügigen Kursanstieg von bis zu 1,71 Prozent oder einem stagnierenden oder fallenden Indexstand einen Gewinn in Höhe von 53,85 Prozent (=119 Prozent pro Jahr).

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des EuroStoxx50-Index oder von Hebelprodukten auf den EuroStoxx50-Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.