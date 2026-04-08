Berenberg hebt Ziel für Deutz auf 11 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutz Aktie

Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,02 % und einem Kurs von 9,565 auf Tradegate (08. April 2026, 09:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um +8,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,57 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutz bezifferte sich zuletzt auf 1,45 Mrd..

Deutz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0400 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000Euro. Von den letzten 5 Analysten der Deutz Aktie empfehlen 5 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000Euro was eine Bandbreite von +15,67 %/-5,36 % bedeutet.