ANALYSE-FLASH
Berenberg hebt Ziel für Deutz auf 11 Euro - 'Buy'
- Berenberg hebt Kursziel für Deutz auf 11 Euro
- Einstufung auf Buy bleibt bei Berenberg erhalten
- Transformation beim Motorenhersteller geht weiter
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutz von 10 auf 11 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Transformation beim Motorenhersteller gehe weiter, schrieb Lasse Stueben am Dienstagnachmittag. Das Geschäft sei inzwischen robuster als früher./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 16:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutz Aktie
Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,02 % und einem Kurs von 9,565 auf Tradegate (08. April 2026, 09:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um +8,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,57 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutz bezifferte sich zuletzt auf 1,45 Mrd..
Deutz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000Euro. Von den letzten 5 Analysten der Deutz Aktie empfehlen 5 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000Euro was eine Bandbreite von +15,67 %/-5,36 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 11 Euro
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Landtechnik-Umsatz der Deutz-AG legt wieder zu
Die Deutz-Landtechniksparte konnte sich 2025 nach starken Einbußen im Vorjahr erholen. Der Umsatz stieg um 9,7% auf 216,7 Mio. €, der Auftragseingang um 4,2% auf 208,3 Mio. €.
Nach einem kräftigen Umsatzrückgang von 26% im Jahr 2024 hat sich die https://www.topagrar.com/themen/landtechnik-10110233.htmldes deutschen Motorenherstellers Deutz im Geschäftsjahr 2025 wieder etwas erholt.
Laut dem am Donnerstag vorgelegten Geschäftsbericht legten die Erlöse im Agrarsegment gegenüber dem Vorjahr um 9,7 % auf 216,7 Mio. € zu. Auch beim Auftragseingang kam das Unternehmen gut voran; hier erhöhte sich das Volumen im Anwendungsbereich Landwirtschaft um 4,2% auf insgesamt 208,3 Mio. €.
Der Rüstungindustrierun komplett überzogen.
Eher das Risiko Kosten laufen davon und es geht eher noch weiter abwärts.
die schlechte Performance heute liegt auch am grottigen Gesamtmarkt.. das Ergebnis selbst war doch OK und auch der Ausblick passt.. da wechseln heute einfach paar Anteile von den zittrigen Händen unter anderen auch zu mir die Chance günstig nach zu legen habe ich genutzt..