ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Redcare Pharmacy auf 'Buy' - Ziel 150 Euro
- Jefferies belässt Redcare Pharmacy auf Buy
- Kursziel 150 Euro bestätigt von Jefferies
- Umsätze rezeptpflichtiger Medikamente weiter positiv
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Martin Comtesse sprach am Mittwoch von einem insgesamt "konstruktiven Start" ins Jahr für die Online-Apotheke, vor allem angesichts der Stimmung seit dem Ausblick im März. Die Umsätze mit verschreibungspflichtigen Medikamenten setzten den positiven Trend vom zweiten Halbjahr 2025 fort./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +16,81 % und einem Kurs von 41,70 auf Tradegate (08. April 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +6,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,21 %.
Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 843,71 Mio..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 121,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 150,00EUR was eine Bandbreite von +167,38 %/+264,61 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 150 Euro
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Community Beiträge zu Redcare Pharmacy - A2AR94 - NL0012044747
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…das kann auch ganz locker die nächsten Tage bis 50€ laufen…Redcare wurde ja auch bis zum äußersten „gedrückt“, nmM. zu Unrecht.
So, ich gehe jetzt auch Long. Der Kurs ist tiefer, als ich erhoffte. Wenn es übel kommt, sehen wir auch nochmal die 30, dann würde ich die 2. Tranche kaufen. Ansonsten erst wieder, wenn sich die Trendumkehr bestätigt.