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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies belässt Redcare Pharmacy auf 'Buy' - Ziel 150 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies belässt Redcare Pharmacy auf Buy
    • Kursziel 150 Euro bestätigt von Jefferies
    • Umsätze rezeptpflichtiger Medikamente weiter positiv
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt Redcare Pharmacy auf 'Buy' - Ziel 150 Euro
    Foto: jarmoluk - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Martin Comtesse sprach am Mittwoch von einem insgesamt "konstruktiven Start" ins Jahr für die Online-Apotheke, vor allem angesichts der Stimmung seit dem Ausblick im März. Die Umsätze mit verschreibungspflichtigen Medikamenten setzten den positiven Trend vom zweiten Halbjahr 2025 fort./rob/ajx/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Redcare Pharmacy

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    ISIN:NL0012044747WKN:A2AR94

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +16,81 % und einem Kurs von 41,70 auf Tradegate (08. April 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +6,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,21 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 843,71 Mio..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 121,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 150,00EUR was eine Bandbreite von +167,38 %/+264,61 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 150 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 150,00, was eine Steigerung von +266,93% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Redcare Pharmacy - A2AR94 - NL0012044747

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Redcare Pharmacy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Übernahmegerüchte und einen möglichen Short‑Squeeze, da Shortseller sich zurückziehen. Analysten sehen großes Kurspotenzial (bis zu ~181% genannt). Kritische Stimmen verweisen auf fehlende Gewinne/Dividende und Überbewertung. Fundamentale positive Aspekte: höhere Zuzahlung und möglicher Apothekenzuschuss könnten Umsatz und Gewinn stützen. Technisch: Unterstützung bei ~30 € gehalten; Ziele bei ~40,7 € und ~60 € werden diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.

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