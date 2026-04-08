Jefferies belässt Redcare Pharmacy auf 'Buy' - Ziel 150 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +16,81 % und einem Kurs von 41,70 auf Tradegate (08. April 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +6,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,21 %.

Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 843,71 Mio..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 121,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 150,00EUR was eine Bandbreite von +167,38 %/+264,61 % bedeutet.