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    ANALYSE-FLASH

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    Goldman hebt Ziel für Air Liquide auf 185 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs hebt Kursziel Air Liquide auf 185
    • Einstufung auf Buy belassen durch Goldman Sachs
    • Höhere Auslastung EU und USA kompensiert Asien
    ANALYSE-FLASH - Goldman hebt Ziel für Air Liquide auf 185 Euro - 'Buy'
    Foto: eyewave - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Air Liquide von 182 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser nahm am Dienstag in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht Ende April kleinere Anpassungen an ihren Schätzungen vor. Sie geht davon aus, dass die Franzosen in Europa und den USA mit höherer Auslastung fahren können und geringere Kapazitäten im Nahen Osten und Asien kompensieren./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 18:33 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Air Liquide

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    ISIN:FR0000120073WKN:850133

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Air Liquide Aktie

    Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 182,8 auf Tradegate (08. April 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Air Liquide Aktie um +2,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,10 %.

    Die Marktkapitalisierung von Air Liquide bezifferte sich zuletzt auf 105,06 Mrd..

    Air Liquide zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 195,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 182,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 205,00EUR was eine Bandbreite von +0,19 %/+12,85 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 185 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 185,00, was eine Steigerung von +1,93% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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