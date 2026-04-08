Goldman hebt Ziel für Air Liquide auf 185 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Air Liquide Aktie

Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 182,8 auf Tradegate (08. April 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Air Liquide Aktie um +2,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,10 %.

Die Marktkapitalisierung von Air Liquide bezifferte sich zuletzt auf 105,06 Mrd..

Air Liquide zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 195,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 182,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 205,00EUR was eine Bandbreite von +0,19 %/+12,85 % bedeutet.