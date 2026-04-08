ANALYSE-FLASH
Goldman hebt Ziel für Air Liquide auf 185 Euro - 'Buy'
- Goldman Sachs hebt Kursziel Air Liquide auf 185
- Einstufung auf Buy belassen durch Goldman Sachs
- Höhere Auslastung EU und USA kompensiert Asien
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Air Liquide von 182 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser nahm am Dienstag in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht Ende April kleinere Anpassungen an ihren Schätzungen vor. Sie geht davon aus, dass die Franzosen in Europa und den USA mit höherer Auslastung fahren können und geringere Kapazitäten im Nahen Osten und Asien kompensieren./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 18:33 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Air Liquide Aktie
Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 182,8 auf Tradegate (08. April 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Air Liquide Aktie um +2,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,10 %.
Die Marktkapitalisierung von Air Liquide bezifferte sich zuletzt auf 105,06 Mrd..
Air Liquide zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 195,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 182,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 205,00EUR was eine Bandbreite von +0,19 %/+12,85 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 185 Euro
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Community Beiträge zu Air Liquide - 850133 - FR0000120073
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https://www.airliquide.com/sites/airliquide.com/files/2026-02/air-liquide-pr-fy-2025-with-a-record-performance-and-confident-in-its-transformation-dynamic-air-liquide-confirms-its-growth-outlook.pdf
3,70 dividende. eps 6,10
Ich habe sowohl Linde als auch Air Liquide. Die Entwicklung war bei beiden in der letzten Zeit nicht so toll. Aber meiner Meinung nach ist die Dividende und die regelmäßige Ausgabe von Gratisaktien bei Air Liquide vorteilhafter. Und wir sind ja auch Europäer!