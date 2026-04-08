Börsenstart Europa - 08.04. - MDAX stark +3,86 %

Der MDAX bewegt sich bei 30.173,19 PKT und steigt um +3,86 %. Top-Werte: Salzgitter +17,31 %, Redcare Pharmacy +13,67 %, AUTO1 Group +13,07 % Flop-Werte: K+S -10,28 %, Lanxess -4,33 %, Evonik Industries -2,19 %

Der DAX bewegt sich bei 23.975,13 PKT und steigt um +3,38 %. Top-Werte: Siemens Energy +8,83 %, Commerzbank +7,64 %, Infineon Technologies +7,48 % Flop-Werte: Deutsche Boerse -2,77 %, Brenntag -2,07 %, RWE -1,85 %

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Der TecDAX steht aktuell (09:59:47) bei 3.581,69 PKT und steigt um +3,70 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +7,48 %, Evotec +7,44 %, SUESS MicroTec +5,75 %

Flop-Werte: SMA Solar Technology -2,27 %, Nordex -1,32 %, 1&1 -0,83 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.882,85 PKT und gewinnt bisher +3,11 %.

Top-Werte: SAFRAN +9,36 %, Siemens Energy +8,83 %, Compagnie de Saint-Gobain +7,68 %

Flop-Werte: ENI -7,82 %, TotalEnergies -5,47 %, Deutsche Boerse -2,77 %

Der ATX steht aktuell (09:59:07) bei 5.634,32 PKT und steigt um +3,82 %.

Top-Werte: DO & CO +15,80 %, voestalpine +7,61 %, Wienerberger +7,30 %

Flop-Werte: OMV -5,36 %, Verbund Akt.(A) -5,04 %, EVN -2,04 %

Der SMI bewegt sich bei 13.210,99 PKT und steigt um +2,07 %.

Top-Werte: Sika +6,11 %, Holcim +5,65 %, ABB +5,39 %

Flop-Werte: Swisscom -1,97 %, Kuehne + Nagel International -0,94 %, Swiss Re +0,14 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.220,40 PKT und steigt um +2,86 %.

Top-Werte: SAFRAN +9,36 %, ArcelorMittal +8,52 %, Societe Generale +7,70 %

Flop-Werte: TotalEnergies -5,47 %, Euronext -2,92 %, ORANGE -1,54 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:58:24) bei 3.084,25 PKT und steigt um +3,11 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +6,32 %, Volvo Registered (B) +5,87 %, Assa Abloy Registered (B) +5,45 %

Flop-Werte: Telia Company -1,53 %, Tele2 (B) -1,13 %, AstraZeneca +0,99 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.290,00 PKT und gewinnt bisher +1,54 %.

Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +4,31 %, Viohalco +4,30 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +3,90 %

Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -4,36 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,92 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,58 %