Southern Cross Gold gibt die Einreichung des endgültigen Basis-Rahmenprospekts bekannt

8. April 2026 – Vancouver, Kanada, und Melbourne, Australien / IRW-Press / Southern Cross Gold Consolidated Ltd („SXGC“, „SX2“ oder das „Unternehmen“) (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F) (- https://www.commodity-tv.com/play/southern-cross-gold-large-drill-prog ... -) gibt bekannt, dass das Unternehmen einen (endgültigen) Kurzprospekt (den „Rahmenprospekt“) eingereicht und eine Empfangsbestätigung dafür erhalten hat. Der Rahmenprospekt wurde bei den Wertpapieraufsichtsbehörden der Provinzen British Columbia, Alberta und Ontario eingereicht und ermöglicht es dem Unternehmen, über einen Zeitraum von 25 Monaten von Zeit zu Zeit Stammaktien, Optionsscheine, Schuldverschreibungen, Zeichnungsscheine und Einheiten oder eine beliebige Kombination davon im Wert von bis zu 700 Millionen CAD zum Verkauf anzubieten und auszugeben.

In Kanada ist ein Basis-Rahmenprospekt ein standardmäßiges Regulierungsinstrument, das von an der TSX notierten Unternehmen verwendet wird, um Wertpapiere für den Verkauf vorab zu qualifizieren. Er entspricht in seiner Zweckbestimmung einem australischen Rahmenprospekt gemäß dem Corporations Act 2001 (Cth), da er es einem Unternehmen ermöglicht, den entsprechenden behördlichen Prüfprozess im Voraus abzuschließen und dann einzelne Emissionen schnell durchzuführen, indem zum Zeitpunkt jeder Kapitalbeschaffung ein Kurzform-Prospektergänzung eingereicht wird. Dies ist gängige Praxis unter etablierten, an der TSX notierten Bergbau- und Erschließungsunternehmen, die im Sinne einer umsichtigen Finanzverwaltung ständige Rahmenprospektfazilitäten unterhalten. Wichtig ist, dass Wertpapiere, die im Rahmen eines Rahmenprospektnachtrags an Anleger ausgegeben werden, in Kanada keiner viermonatigen obligatorischen Haltefrist unterliegen, was einen effizienteren und kostengünstigeren Zugang zu einem breiten institutionellen Anlegerkreis ermöglicht.

Das Unternehmen hat derzeit keine unmittelbaren Pläne, Wertpapiere im Rahmen des Rahmenprospekts auszugeben, und wird möglicherweise niemals Wertpapiere im Rahmen des Rahmenprospekts ausgeben. Die Einreichung des Rahmenprospekts sollte nicht als Hinweis auf eine bevorstehende Kapitalbeschaffung interpretiert werden. Vielmehr spiegelt sie eine solide Finanzmanagementpraxis wider – sie stellt sicher, dass das Unternehmen über die regulatorische Infrastruktur verfügt, um effizient zu handeln, falls und sobald die Marktbedingungen und Projektmeilensteine dies angemessen erscheinen lassen. Da SXGC bei Sunday Creek eine kapitalintensive Vorentwicklungsphase durchläuft, ist die Fähigkeit, zeitnah und kosteneffizient auf die Kapitalmärkte zuzugreifen, ein wichtiger Bestandteil der Finanzierungsstrategie des Unternehmens. Der Rahmenprospekt bietet die Flexibilität, Kapital in Tranchen entsprechend den Projektmeilensteinen zu beschaffen, ohne dass für jedes Angebot ein vollständiger behördlicher Prüfprozess erforderlich ist. Die konkreten Bedingungen künftiger Angebote im Rahmen des Rahmenprospekts werden zum Zeitpunkt des jeweiligen Angebots festgelegt und in einem entsprechenden Prospektnachtrag offengelegt, der bei den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wird. Der Rahmenprospekt stärkt zudem die Position von SXGC als großes Unternehmen in der Vorentwicklungsphase, was im Einklang mit der institutionellen Governance und der Kapitalmarktfähigkeit steht, die von einem Unternehmen dieses Profils erwartet werden. Das Unternehmen benötigt im Zusammenhang mit jeder zukünftigen Emission möglicherweise die Zustimmung der Aktionäre gemäß den ASX-Notierungsvorschriften.