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    AKTIE IM FOKUS

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    Redcare profitieren im starken Markt auch von Zahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • Redcare Aktien erholen sich deutlich um 16 Prozent
    • Trotz Erholung weiterhin zweitschwächster MDax Wert 2026
    • Umsätze verschreibungspflichtiger Medikamente steigen
    AKTIE IM FOKUS - Redcare profitieren im starken Markt auch von Zahlen
    Foto: Adobe Stock

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Redcare haben sich am Mittwoch um 16 Prozent erholt. Die Online-Apotheke legte im starken Marktumfeld Geschäftszahlen vor. Trotz der Kurserholung sind die Aktien aber 2026 noch zweitschwächster Wert im MDax mit einem Minus von über einem Drittel.

    Analyst Martin Comtesse von der Investmentbank Jefferies sprach mit Blick auf die Quartalsergebnisse von einem insgesamt "konstruktiven Start" ins Jahr, vor allem angesichts der Stimmung seit dem Ausblick im März. Die Umsätze mit verschreibungspflichtigen Medikamenten setzten den positiven Trend vom zweiten Halbjahr 2025 fort./ag/jha/

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    Redcare Pharmacy

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    -43,01 %
    -68,73 %
    -55,76 %
    -79,44 %
    +30,97 %
    ISIN:NL0012044747WKN:A2AR94

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,00 % und einem Kurs von 30.216 auf Ariva Indikation (08. April 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +9,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,21 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 833,42 Mio..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 121,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 150,00EUR was eine Bandbreite von +170,94 %/+269,46 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Redcare Pharmacy - A2AR94 - NL0012044747

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Redcare Pharmacy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Übernahmegerüchte und einen möglichen Short‑Squeeze, da Shortseller sich zurückziehen. Analysten sehen großes Kurspotenzial (bis zu ~181% genannt). Kritische Stimmen verweisen auf fehlende Gewinne/Dividende und Überbewertung. Fundamentale positive Aspekte: höhere Zuzahlung und möglicher Apothekenzuschuss könnten Umsatz und Gewinn stützen. Technisch: Unterstützung bei ~30 € gehalten; Ziele bei ~40,7 € und ~60 € werden diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.

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