AKTIE IM FOKUS
Redcare profitieren im starken Markt auch von Zahlen
- Redcare Aktien erholen sich deutlich um 16 Prozent
- Trotz Erholung weiterhin zweitschwächster MDax Wert 2026
- Umsätze verschreibungspflichtiger Medikamente steigen
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Redcare haben sich am Mittwoch um 16 Prozent erholt. Die Online-Apotheke legte im starken Marktumfeld Geschäftszahlen vor. Trotz der Kurserholung sind die Aktien aber 2026 noch zweitschwächster Wert im MDax mit einem Minus von über einem Drittel.
Analyst Martin Comtesse von der Investmentbank Jefferies sprach mit Blick auf die Quartalsergebnisse von einem insgesamt "konstruktiven Start" ins Jahr, vor allem angesichts der Stimmung seit dem Ausblick im März. Die Umsätze mit verschreibungspflichtigen Medikamenten setzten den positiven Trend vom zweiten Halbjahr 2025 fort./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,00 % und einem Kurs von 30.216 auf Ariva Indikation (08. April 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +9,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,21 %.
Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 833,42 Mio..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 121,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 150,00EUR was eine Bandbreite von +170,94 %/+269,46 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Redcare Pharmacy - A2AR94 - NL0012044747
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…das kann auch ganz locker die nächsten Tage bis 50€ laufen…Redcare wurde ja auch bis zum äußersten „gedrückt“, nmM. zu Unrecht.
So, ich gehe jetzt auch Long. Der Kurs ist tiefer, als ich erhoffte. Wenn es übel kommt, sehen wir auch nochmal die 30, dann würde ich die 2. Tranche kaufen. Ansonsten erst wieder, wenn sich die Trendumkehr bestätigt.