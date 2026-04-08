Redcare profitieren im starken Markt auch von Zahlen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,00 % und einem Kurs von 30.216 auf Ariva Indikation (08. April 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +9,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,21 %.

Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 833,42 Mio..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 121,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 150,00EUR was eine Bandbreite von +170,94 %/+269,46 % bedeutet.