Irak öffnet Luftraum wieder für Flugverkehr
- Irak öffnet seinen Luftraum nach Waffenruhe USA-Iran
- Zivilluftfahrtbehörde meldet Stabilisierung im Irak
- Alle zivilen Flüge inklusive Überflüge und Landungen
BAGDAD (dpa-AFX) - Nach der Verkündung einer Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran hat der Irak seinen Luftraum wieder geöffnet. Die Lage habe sich stabilisiert und die Bedingungen seien wieder normal, teilte die irakische Zivilluftfahrtbehörde am Morgen mit. Mit sofortiger Wirkung dürften alle zivilen Flüge wieder aufgenommen werden, einschließlich Überflüge und Start- und Landungen auf irakischen Flughäfen.
Seit Beginn des Iran-Krieges am 28. Februar ist der Flugverkehr in der Region stark eingeschränkt. Neben dem Irak hatten auch einige Golfstaaten den Luftraum gesperrt./jam/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,42 % und einem Kurs von 8,134 auf Tradegate (08. April 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +11,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,32 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,76 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,7143EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -26,49 %/+10,27 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125
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Ja, tatsächlich hat man geantwortet, aber das darf ich hier nicht schreiben!
Dort scheint ein starker Widerstand zu sein.
Auch als langjähriges Mitglied in der VC bin ich schockiert über diesen Arbeitskampf und welche Folgen dadurch entstehen!