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    Capri geht gegen aufdringliches Ansprechen von Touristen vor

    Für Sie zusammengefasst
    • Capri verbietet aufdringliche Touristenansprache
    • Auf Capri drohen Geldstrafen von 25 bis 500 Euro
    • Für gepflegtes Erscheinungsbild und reibungslosen Verkehr
    Capri geht gegen aufdringliches Ansprechen von Touristen vor
    Foto: Soeren Stache - dpa-Zentralbild/dpa

    CAPRI (dpa-AFX) - Sonne, Meer - und künftig wohl deutlich weniger aufdringliche Touristenfänger: Auf der bei Urlaubern beliebten italienischen Mittelmeerinsel Capri geht die Kommune jetzt mit einem harten Kurs gegen das Ansprechen von Touristen auf offener Straße vor. Wer Urlauber künftig ungefragt in Restaurants locken oder ihnen Bootstouren und Ausflüge aufschwatzen will, muss bezahlen. Einer neuen Verordnung zufolge drohen Geldstrafen zwischen 25 und 500 Euro.

    Mit der Verordnung will Capri dem wachsenden Problem des Massentourismus begegnen - und vor allem dem Ärger vieler Inselbesucher über hartnäckige Anbieter. "Gewerbetreibenden, Inhabern von Agenturen für touristische Dienstleistungen sowie deren Mitarbeitern ist es strikt untersagt, Kunden durch aufdringliche und hartnäckige Methoden auf öffentlichem oder öffentlich genutztem Grund anzuwerben", heißt es dort.

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    Capri zieht Besucher aus aller Welt an

    Capri zählt zu den bekanntesten und meistbesuchten Urlaubszielen Italiens. Das Eiland im Golf von Neapel ist berühmt für seine Villen und die durch Buchten zerklüftete Felsenküste. Besonders im Hauptort gibt es viele Luxushotels. Auf Capri leben rund 13.000 Menschen, im Sommer kommen täglich Zehntausende Tagesgäste.

    Zur Begründung verweist die Kommune auf die enormen Besucherströme, die sich täglich durch das historische Zentrum und das Hafengebiet bewegen. Erklärtes Ziel der Maßnahme ist es, ein "gepflegtes Erscheinungsbild sowie einen reibungslosen Fußgänger- und Autoverkehr zu gewährleisten".

    Gemeinde am Gardasee machte den Anfang

    In vielen italienischen Touristenzentren ist aufdringliches Werben für Gastronomie oder andere Dienstleistungen ein alltägliches Problem, Urlauber empfinden dies oft als störend. Der Urlaubsort Torri del Benaco am Gardasee führte vergangenen Sommer schon eine ähnliche Maßnahme ein. Dort ist es seitdem Servicemitarbeitern verboten, Touristen aktiv und aufdringlich sowie mit Flyern in ihre Restaurants und Bars zu locken./rme/DP/stw

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,51 % und einem Kurs von 7,316 auf Tradegate (08. April 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um +8,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,78 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,73 Mrd..

    TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,714EUR. Von den letzten 7 Analysten der TUI Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +49,54 %/+22,35 % bedeutet.




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    dpa-AFX
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