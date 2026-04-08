DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft RENAULT SA auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renault vor den am 26. April erwarteten Umsatzzahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Hold" belassen. Christoph Laskawi rechnet mit einer Fortsetzung der Trends des vergangenen Jahres, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick schieb. Der Produktmix sei gut und die Verkäufe an die Partner stark, während weiterhin die Währungseffekte belastend seien. Allerdings dürften die Absatzmengen die logistischen Probleme widerspiegeln, die den Auftakt in das Jahr 2026 beeinträchtigt hätten./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,59 % und einem Kurs von 31,38EUR auf Tradegate (08. April 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Christoph Laskawi

Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

