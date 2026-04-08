RBC stuft Shell (neu) auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3700 Pence auf "Sector Perform" belassen. Operativ zeige sich der Ölkonzern robust, schrieb Biraj Borkhataria am Mittwoch angesichts des jüngsten Zwischenberichts. Der deutliche Aufbau des Betriebskapitals spiegele das derzeit beispiellose Umfeld wider./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 02:46 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 02:46 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,20 % und einem Kurs von 38,10EUR auf Tradegate (08. April 2026, 10:13 Uhr) gehandelt.



