Flatex und NAGA: Turbulente Märkte beleben das Geschäft

Die geopolitischen Spannungen rund um den Iran haben die Ausschläge an den Aktienmärkten zuletzt deutlich verstärkt. Ein Blick auf den Volatilitätsindex VDAX zeigt, dass sich die Nervosität der Investoren zeitweise massiv erhöht hat. Parallel dazu kam es zwischenzeitlich zu spürbaren Kursrückgängen, ausgelöst durch Sorgen über steigende Energiepreise und mögliche Störungen globaler Lieferketten, die das Wirtschaftswachstum bremsen könnten. Erste Stimmungsindikatoren aus Deutschland deuten bereits auf eine Abschwächung der konjunkturellen Dynamik hin.

Während viele Branchen unter dieser Entwicklung leiden, ergeben sich für einige Geschäftsmodelle auch Chancen. Insbesondere Onlinebroker profitieren typischerweise von unruhigen Marktphasen, da die Handelsaktivität der Anleger in solchen Zeiten deutlich zunimmt. Bei flatexDEGIRO spiegelte sich dieser Effekt bislang jedoch nur eingeschränkt im Aktienkurs wider. Ein möglicher Grund dafür ist der eher vorsichtige Ausblick des Managements, das für das laufende Jahr lediglich mit moderaten Zuwächsen bei Umsatz und Ergebnis rechnet. Angesichts der gestiegenen Marktaktivität besteht allerdings die Möglichkeit, dass diese Prognose im Jahresverlauf übertroffen wird.