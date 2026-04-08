Mögliche Waffenruhe im Irankonflikt beflügelt

Der Goldpreis zeigt plötzlich wieder genau jene Dynamik, auf die viele Marktteilnehmer in den vergangenen Wochen vergeblich gewartet hatten. Während die Märkte eine mögliche zweiwöchige Waffenruhe im Nahen Osten verarbeiten, springt Gold über eine viel beachtete technische Marke und rückt damit erneut in den Mittelpunkt der Rohstoffmärkte. Parallel dazu ziehen auch Aktien deutlich an, während der Ölpreis stark nachgibt.

Auslöser der neuen Bewegung war die Nachricht, dass US-Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben einer zweiwöchigen Waffenruhe zugestimmt hat, während seine Regierung einen von Iran vorgeschlagenen Friedensplan prüft. In einem Beitrag in den sozialen Medien erklärte Trump, man habe einen Zehn-Punkte-Vorschlag aus Iran erhalten und halte ihn für eine tragfähige Grundlage für Verhandlungen. Nach seiner Darstellung seien fast alle früheren Streitpunkte zwischen den Vereinigten Staaten und Iran inzwischen weitgehend ausgeräumt, während die zwei Wochen dazu dienen sollen, ein endgültiges Abkommen auszuarbeiten und abzuschließen.

Die Reaktion an den Märkten fiel unmittelbar und breit aus. Analysten verweisen darauf, dass die Meldung wie erwartet sowohl Goldpreis als auch Aktien stützt, während die Rohölpreise nach unten drehen. In der Nacht legten die Futures auf den S&P 500 um mehr als 2% zu. Gleichzeitig verlor der WTI-Ölpreis auf Terminbasis 18% an Wert. Der Spot-Goldpreis stieg zuletzt auf 4.817,39 US-Dollar je Unze und lag damit mehr als 2% im Plus.

Goldpreis überwindet Widerstand und sendet ein technisches Signal

Für den Goldpreis ist dabei vor allem die Rückkehr über die Marke von 4.800 US-Dollar je Unze von Bedeutung. Marktbeobachter hatten diese Zone zuletzt als ersten wichtigen Widerstand bezeichnet. Mit dem Sprung darüber erhält Gold nach Einschätzung vieler Analysten wieder neue bullische Aufmerksamkeit. Als entscheidende größere Marke gilt nun die Schwelle von 5.000 US-Dollar je Unze, die weiterhin als zentrale Linie im Markt gesehen wird.

Auch Silber profitierte deutlich von der veränderten Stimmung. Der Silberpreis stieg über 76 US-Dollar je Unze und legte damit um mehr als 4% zu. Damit reagierten die Edelmetalle insgesamt auf die Aussicht, dass sich mit einer Beruhigung der Lage im Nahen Osten auch der geldpolitische Ausblick verändern könnte. Analysten verweisen darauf, dass ein Ende des Konflikts der US-Notenbank Spielraum geben könnte, bis zum Jahresende Zinssenkungen in Betracht zu ziehen.

Gerade dieser Punkt ist für den Goldpreis entscheidend. In den vergangenen Wochen hatte Gold trotz erhöhter geopolitischer Risiken keinen klassischen sicheren-Hafen-Aufschlag erhalten. Im Gegenteil: Im vergangenen Monat verlor der Goldpreis mehr als 11% und verzeichnete damit den stärksten Monatsrückgang seit den frühen 1980er-Jahren. Analysten erklärten diese Entwicklung damit, dass Investoren und Zentralbanken gezwungen gewesen seien, Edelmetalle zu verkaufen, um Liquiditätsbedarf zu decken.

Hohe Ölpreise und Zinsangst hatten Gold zuletzt gebremst

Der Rückschlag bei Gold war damit nicht Ausdruck fehlender geopolitischer Risiken, sondern Ergebnis eines schwierigeren makroökonomischen Umfelds. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern sorgten steigende Inflationsängste für höhere Zinserwartungen. Das erhöhte die Opportunitätskosten von Gold als unverzinslicher Anlage. Wenn die Renditen steigen und die Hoffnung auf Zinssenkungen schwindet, verliert Gold im relativen Vergleich an Attraktivität gegenüber zinstragenden Alternativen.

Verschärft wurde diese Entwicklung durch den Energiemarkt. Die anhaltenden Turbulenzen im Nahen Osten hatten erhebliche Probleme in den globalen Lieferketten verursacht und den Ölpreis deutlich nach oben getrieben. Steigende Energiepreise bedrohten die Inflationsentwicklung zusätzlich und erhöhten den Druck auf viele Zentralbanken, ihre laufenden Lockerungszyklen zu unterbrechen. Genau diese Gemengelage traf den Goldpreis doppelt: durch steigende Inflationserwartungen einerseits und härtere Zinserwartungen andererseits.

Mit der nun möglichen Waffenruhe könnte sich dieses Bild zumindest teilweise verändern. Die Hoffnung ist, dass sich Lieferkettenprobleme entspannen und der Energiemarkt sich wieder beruhigt. Wenn die Ölpreise tatsächlich sinken und sich normalisieren, könnte der Druck auf die Inflationserwartungen nachlassen. In der Folge würden auch die Chancen steigen, dass Notenbanken einen vorübergehenden Anstieg der Gesamtinflation eher ignorieren und kurzfristig auf zusätzliche Straffung verzichten.

Der Markt blickt jetzt auf Konjunktur, Inflation und das Risiko eines Rückschlags

Trotz der positiven Reaktion bleibt der Goldpreis damit an mehrere Bedingungen geknüpft. Einige Analysten warnen, dass es noch zu früh sei, um das tatsächliche Ausmaß der wirtschaftlichen Schäden durch den Konflikt und durch den vorherigen Energieschub zuverlässig einzuschätzen. Im Fokus steht nun stärker die Frage, wie sehr die Weltwirtschaft bereits belastet wurde – nicht nur durch mögliche Inflationsfolgen, sondern auch durch Wachstumsrisiken, die aus einem negativen Nachfrageschock entstehen könnten.

Aus Marktsicht ist deshalb nicht nur die Waffenruhe selbst wichtig, sondern vor allem ihre Haltbarkeit. Sollte die Vereinbarung Bestand haben und die Energiepreise nachgeben, könnte das die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen geldpolitischen Straffung deutlich senken. Für den Goldpreis wäre das ein konstruktiveres Umfeld als jenes, das den Markt in den vergangenen Wochen belastet hat. Sollte es hingegen zu einer erneuten Eskalation kommen, droht eine Rückkehr zu dem Muster der letzten Wochen: steigendes Rohöl, ein stärkerer US-Dollar als einziger funktionierender sicherer Hafen und Druck auf viele andere Anlageklassen – von Aktien über Anleihen bis hin zu Metallen.

Genau zwischen diesen beiden Szenarien bewegt sich der Markt nun. Der Goldpreis hat mit dem Sprung über 4.800 US-Dollar ein deutliches Signal gesendet. Ob daraus ein nachhaltiger Ausbruch in Richtung 5.000 US-Dollar wird, hängt nun nicht nur von der Technik, sondern vor allem von der politischen und makroökonomischen Entwicklung der nächsten Tage ab.

Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung: Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte: Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.