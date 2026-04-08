Dax springt hoch - Waffenruhe im Iran-Krieg

Daraufhin sackten die Ölpreise prozentual zweistellig ab. Sie sind momentan der wichtigste Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen am Markt. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni war zeitweise unter 92 US-Dollar und damit auf das tiefste Niveau seit mehr als zwei Wochen gefallen.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Einigung zwischen den USA und dem Iran auf eine Waffenruhe hat bei den Anlegern am Mittwoch weltweit für enorme Erleichterung gesorgt - vor allem dank des massiven Einbruchs der Ölpreise. Mehrere Börsianer sprachen von einem "Geschenk von Pakistan". Der Nachbar des Iran hatte eine sofortige Waffenruhe vermittelt.

Wichtig für die globalen Märkte ist vor allem, dass der Iran die Straße von Hormus nun wieder für den Schiffsverkehr öffnen will. Die Meerenge ist einer der global wichtigsten Transportwege - nicht nur für Rohöl und Gas. Ihre Öffnung war die Bedingung der USA für eine Feuerpause.

Hierzulande schnellte der Dax um 4,6 Prozent auf 23.972 Punkte in die Höhe und erreichte das Niveau von Anfang März. Damit überwand der Leitindex seine exponentielle 200-Tage-Durchschnittslinie - ein viel beachtetes Trendbarometer für die langfristige Entwicklung.

Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten zog um 5,2 Prozent auf 30.215 Zähler an. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx stieg um 4,3 Prozent.

In Asien ging es am stärksten an solchen Börsen nach oben, die zuvor am meisten unter dem Ölpreisanstieg gelitten hatten. So gehörten die Leitindizes in Japan und Südkorea mit Gewinnen von gut fünf und fast sieben Prozent zu den Spitzenreitern.

"An den Finanzmärkten ist Aufatmen angesagt", schrieb Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Mit dem Waffenstillstand bleibe vorerst eine weitere Eskalation aus. Vor allem die deutlich gefallenen Ölpreise lassen dem Experten zufolge Hoffnungen keimen, dass der Anstieg der Inflationsraten eine kurze Episode bleiben wird. Die Notenbanken könnten im Falle einer nachhaltigen Entspannung der Ölpreise auch von bereits befürchteten Zinsanhebungen absehen.

Marktstratege Matthew Ryan vom britischen Fintech-Unternehmen Ebury ergänzte: "Der Fokus richtet sich nun auf die bevorstehenden, entscheidenden Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran." Die zentrale Frage werde sein, ob diese zu einem dauerhaften Frieden führen oder ob der Waffenstillstand nur einen Aufschub des Problems darstellt.

Am deutschen Aktienmarkt gab es in den wichtigsten Indizes jeweils nur etwa eine Handvoll Verlierer. Gefragt waren die Papiere solcher Unternehmen, die stark von der Konjunktur abhängen. So schnellten im Dax die Titel des Finanzhauses Commerzbank , des Chipherstellers Infineon und des Energietechnikkonzerns Siemens Energy um jeweils mehr als neun Prozent in die Höhe.

Im Nebenwerte-Index SDax hatten die Anteilsscheine des Stahlkonzerns Salzgitter mit einem Plus von gut 19 Prozent die Nase vorn. Sie haben gleichwohl ihre Verluste seit Kriegsbeginn Ende Februar noch nicht aufgeholt.

Aktien von Redcare Pharmacy gewannen nach der Vorlage von Geschäftszahlen an der MDax-Spitze 16 Prozent. Der Experte Martin Comtesse vom Analysehaus Jefferies sprach von einem insgesamt "konstruktiven Start" ins Jahr für die Online-Apotheke./la/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,33 % und einem Kurs von 42,12 auf Tradegate (08. April 2026, 10:23 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +11,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,67 %. Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 129,92 Mrd.. Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 168,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 200,00EUR was eine Bandbreite von -7,81 %/+22,93 % bedeutet.



