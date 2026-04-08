APA Corporation - Aktie auf Talfahrt - 08.04.2026

Die APA Corporation Aktie notiert aktuell bei 33,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -10,51 % nachgegeben, was einem Verlust von -3,88 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,93 %, geht es heute bei der APA Corporation Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

APA Corporation ist ein führendes Energieunternehmen, das sich auf die Exploration und Produktion von Erdöl und Erdgas konzentriert. Es hat eine starke Präsenz in den USA, Ägypten und der Nordsee. Hauptkonkurrenten sind ExxonMobil, Chevron und ConocoPhillips. APA zeichnet sich durch innovative Technologien und nachhaltige Praktiken aus.

Obwohl die APA Corporation Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +67,25 %.

Allein seit letzter Woche ist die APA Corporation Aktie damit um -10,00 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,09 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in APA Corporation eine positive Entwicklung von +62,62 % erlebt.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +2,63 % geändert.

APA Corporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,00 % 1 Monat +19,09 % 3 Monate +67,25 % 1 Jahr +142,40 %

Informationen zur APA Corporation Aktie

Es gibt 353 Mio. APA Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,66 Mrd.EUR € wert.

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Ob die APA Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur APA Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.