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    AKTIEN IM FOKUS

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    Deutsche Börse und K+S schwach - Kriegsgewinner unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Börse und K+S als Dax und MDax Schlusslichter
    • K+S radiert Kriegs-Plus mit zweistelligem Kursverlust
    • Düngemittelpreise wegen Energiebedarf und Hormus
    AKTIEN IM FOKUS - Deutsche Börse und K+S schwach - Kriegsgewinner unter Druck
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Im sehr starken Gesamtmarkt nach der Waffenruhe im Iran-Krieg sind die Aktien der Deutsche Börse und von K+S am Mittwoch als Schlusslichter in Dax und MDax aufgefallen.

    Beide hatten in den rund sechs Wochen Iran-Krieg zu den Profiteuren gezählt. Die Papiere des Eschborner Börsenbetreibers gewannen zwischenzeitlich mehr als 11 Prozent an Wert, die des Kasseler Düngemittelherstellers sogar ein Viertel. Letztere radierten das Kriegs-Plus mit zweistelligem Kursverlust zur Wochenmitte nun komplett aus.

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    Im Zuge des Kriegs waren die Düngemittelpreise zuletzt sprunghaft gestiegen. Dies liegt insbesondere am hohen Energiebedarf der Herstellung - und den ebenfalls massiv gestiegenen Energiepreisen. Für Verwerfungen sorgte die Sperrung der Straße von Hormus durch den Iran. Die Meerenge ist einer der global wichtigsten Handelswege - nicht nur für Öl und Gas, sondern auch Düngemittel aus Katar, Saudi-Arabien, Bahrain und Oman.

    Die Deutsche Börse profitierte derweil neben den starken Schwankungen am Aktienmarkt insbesondere über ihre Tochter EEX auch vom Geschehen an der Energiebörse./ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie

    Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,34 % und einem Kurs von 249,2 auf Tradegate (08. April 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um -8,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 2,75 Mrd..

    K+S zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Von den letzten 7 Analysten der K+S Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von -34,98 %/-8,97 % bedeutet.




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