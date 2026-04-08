Evotec profitiert von Tubulis-Übernahme

(In der Meldung vom 7.4.2026, 15.29 Uhr wurde die Währung im 2. Satz berichtigt: US-Dollar rpt US-Dollar)

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Pharmawirkstoff-Entwickler Evotec erwartet durch die Übernahme des Münchener Krebsforschungsunternehmens Tubulis durch den US-Pharmariesen Gilead einen finanziellen Vorteil. Evotec werde bei Abschluss der Transaktion Voraberlöse von etwa 100 Millionen US-Dollar erhalten, teilte das Hamburger Unternehmen am Dienstag mit. Zudem rechnet das Unternehmen mit zusätzlich bedingten Zahlungen von bis zu 58 Millionen US-Dollar, sofern bestimmte Meilensteine erreicht werden.

Anleger zeigten sich erfreut. Die Evotec-Aktie legte zuletzt um zwei Prozent zu.