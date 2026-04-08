KORREKTUR
Evotec profitiert von Tubulis-Übernahme
- Evotec erwartet Voraberlöse von rund 100 Mio US-Dollar
- Zudem bedingte Zahlungen bis zu 58 Mio US-Dollar
- Evotec hält 3,14 Prozent an Tubulis, Abschluss Q2
(In der Meldung vom 7.4.2026, 15.29 Uhr wurde die Währung im 2. Satz berichtigt: US-Dollar rpt US-Dollar)
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Pharmawirkstoff-Entwickler Evotec erwartet durch die Übernahme des Münchener Krebsforschungsunternehmens Tubulis durch den US-Pharmariesen Gilead einen finanziellen Vorteil. Evotec werde bei Abschluss der Transaktion Voraberlöse von etwa 100 Millionen US-Dollar erhalten, teilte das Hamburger Unternehmen am Dienstag mit. Zudem rechnet das Unternehmen mit zusätzlich bedingten Zahlungen von bis zu 58 Millionen US-Dollar, sofern bestimmte Meilensteine erreicht werden.
Anleger zeigten sich erfreut. Die Evotec-Aktie legte zuletzt um zwei Prozent zu.
Evotec ist im Mai 2022 als Investor bei Tubulis eingestiegen und hält 3,14 Prozent an der Münchener Biotechfirma. Tubulis entwickelt den Angaben zufolge derzeit zwei klinische Programme zur Behandlung solider Tumore. Die Übernahme von Tubulis durch Gilead soll voraussichtlich im zweiten Quartal abgeschlossen sein, hieß es weiter./mne/he/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie
Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,92 % und einem Kurs von 4,822 auf Tradegate (08. April 2026, 10:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um +12,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,61 %.
Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 840,82 Mio..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der Evotec Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +26,42 %/+89,63 % bedeutet.