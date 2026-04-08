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    Iran-Deal: Trump "der Verlierer" - Scheitern vorprogrammiert!

    Denn der 10-Punkte-Plan des Iran wird nun ab Freitag die Verhandlungsgrundlage der Gespräche in Islamabad - und nicht etwa der 15-Punkte-Plan der USA

    Der Iran-Deal ist gut für die Menschheit - aber eine üble Niederlage für Trump, denn er hat die Forderungen des Iran akzeptiert! Denn der 10-Punkte-Plan des Iran wird nun ab Freitag die Verhandlungsgrundlage der Gespräche in Islamabad - und nicht etwa der 15-Punkte-Plan der USA. Der Iran kann weiter 2 Millionen Dollar pro Schiff in der Strasse von Hormus einnehmen (und mi dem Oman teilen), die Sanktionen werden aufgehoben, ohne dass Teheran auf die Urananreicherung verzichten muss. Das ist von Trump mehr als TACO - das ist eine klare Niederlage. Und hier beginnt das Problem: die Positionen zwischen den USA und dem Iran liegen weit auseinander, dazu kommt, dass Israel alles andere als begeistert ist, ebenso die Golfstaaten, weil der Iran stark bleibt. Daher dürfte er Jubel der Aktienmärkte ein Verfallsdatum haben..

     

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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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