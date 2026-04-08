Maersk warnt trotz Waffenruhe
Neue Hoffnung, alte Gefahr: Was wird aus der Straße von Hormus
Die Waffenruhe öffnet ein Zeitfenster, doch Reeder bleiben vorsichtig: Was die mögliche Öffnung der Straße von Hormus jetzt bremst.
- Etwa 15 Länder mobilisiert unter französischer Führung
- Maersk sieht Potenzial, Sicherheitslage bleibt instabil
- Iran will Passagegebühren, UN-Resolution blockiert
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Nach Aussage von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron planen etwa 15 Länder, die Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus zu erleichtern, wie Reuters berichtet. Die Aussage fällt in einem Zeitraum, nachdem eine Waffenruhe zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran verkündet worden war. Macron sagte diesbezüglich am Mittwoch: "Etwa 15 Länder sind derzeit mobilisiert und beteiligen sich unter französischer Führung an der Planung, um die Durchführung dieser rein defensiven Mission in Abstimmung mit dem Iran zu ermöglichen und die Wiederaufnahme des Verkehrs zu erleichtern."
Des weiteren sieht Maersk aktuell Potenzial in der Straße von Hormus, wie Finwire berichtet. Gleichzeitig betont das Unternehmen allerdings, dass die Sicherheitslage weiterhin zu instabil sei, um den Normalbetrieb wiederaufzunehmen. Wie das Unternehmen erklärte, würden derzeit keine Änderungen vorgenommen und alle Entscheidungen bezüglich der Durchfahrt durch die Straße auf laufenden Risikobewertungen und den Vorgaben der Regierung basieren.
Bei der eventuellen Öffnung der Straße von Hormus müssen mehrere Punkte beachtet werden: Iran will laut Reuters im Rahmen eines künftigen Deals weiter Gebühren für die Passage von Schiffen erheben. Aus Sicht vieler Staaten und Schifffahrtsexperten wäre dies völkerrechtlich hoch problematisch. Zum anderen wurde eine abgeschwächte UN-Resolution zum Schutz der kommerziellen Schifffahrt am 7. April von China und Russland blockiert, was die internationale Absicherung erschwert.
Selbst wenn die Meerenge nun schrittweise wieder nutzbar wird, warnen Marktteilnehmer und die International Air Transport Association (IATA), dass sich Lieferketten und insbesondere Treibstoffversorgung nicht sofort, sondern teils erst über Monate normalisieren dürften. Die aktuell herrschende Waffenruhe öffnet damit ein Zeitfenster, das Misstrauen allerdings bleibt.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion