Neue Hoffnung, alte Gefahr: Was wird aus der Straße von Hormus

Nach Aussage von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron planen etwa 15 Länder, die Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus zu erleichtern, wie Reuters berichtet. Die Aussage fällt in einem Zeitraum, nachdem eine Waffenruhe zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran verkündet worden war. Macron sagte diesbezüglich am Mittwoch: "Etwa 15 Länder sind derzeit mobilisiert und beteiligen sich unter französischer Führung an der Planung, um die Durchführung dieser rein defensiven Mission in Abstimmung mit dem Iran zu ermöglichen und die Wiederaufnahme des Verkehrs zu erleichtern."

Des weiteren sieht Maersk aktuell Potenzial in der Straße von Hormus, wie Finwire berichtet. Gleichzeitig betont das Unternehmen allerdings, dass die Sicherheitslage weiterhin zu instabil sei, um den Normalbetrieb wiederaufzunehmen. Wie das Unternehmen erklärte, würden derzeit keine Änderungen vorgenommen und alle Entscheidungen bezüglich der Durchfahrt durch die Straße auf laufenden Risikobewertungen und den Vorgaben der Regierung basieren.