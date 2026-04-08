    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft

    Daten, Druck, Milliarden

    213 Aufrufe 213 0 Kommentare 0 Kommentare

    TikTok zündet Milliarden-Offensive in Europa – und sorgt für Streit

    TikTok investiert Milliarden in Europa und verlagert Daten. Doch Politik und Sicherheitsbedenken bremsen die Expansion.

    Für Sie zusammengefasst
    Daten, Druck, Milliarden - TikTok zündet Milliarden-Offensive in Europa – und sorgt für Streit
    Foto: Jonathan Raa - picture alliance / NurPhoto

    Der Kurzvideodienst TikTok investiert weiter massiv in Europa. Das Unternehmen kündigt an, innerhalb eines Jahres rund eine Milliarden Euro in ein zweites Rechenzentrum in Finnland zu stecken, wie Reuters berichtet. Ziel ist es, die Daten von mehr als 200 Millionen europäischen Nutzern künftig stärker auf dem Kontinent zu speichern.

    Das Projekt entsteht in Lahti im Süden Finnlands. Die Anlage startet mit einer Kapazität von 50 Megawatt und kann später auf 128 Megawatt ausgebaut werden. Die Investition ist Teil einer insgesamt 12 Milliarden Euro schweren Initiative, mit der TikTok den Datenschutz in Europa gezielt stärken will, wie das Unternehmen gegenüber Reuters erklärte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Microsoft Corp.!
    Long
    361,19€
    Basispreis
    2,27
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    409,78€
    Basispreis
    2,22
    Ask
    × 14,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Druck von Politik und Regulierern wächst

    Die Expansion erfolgt in einem sensiblen Umfeld. Die chinesische Muttergesellschaft ByteDance entging erst im Januar einem drohenden Verbot in den Vereinigten Staaten. Gleichzeitig erhöhen europäische Staaten den Druck auf soziale Netzwerke, insbesondere beim Schutz von Kindern vor suchtfördernden Algorithmen.

    Finnland gilt für Tech-Konzerne als attraktiver Standort. Unternehmen wie Microsoft und Google profitieren dort von niedrigen Energiekosten, klimafreundlicher Stromversorgung und stabilen regulatorischen Rahmenbedingungen.

    Sicherheitsbedenken sorgen für Gegenwind

    Trotz der wirtschaftlichen Vorteile bleibt die Kritik nicht aus. Bereits beim ersten finnischen Rechenzentrum in Kouvola reagierten Politiker alarmiert. Sie bemängelten mangelnde Transparenz und äußerten Sicherheitsbedenken.

    Der damalige Wirtschaftsminister Wille Rydman forderte öffentlich ein Umdenken. "Ich würde mir zumindest wünschen, dass diese Immobilienentwicklungsgesellschaft noch einmal überdenkt, ob sie TikTok wirklich als Mieter haben möchte", sagte er damals dem Sender Yle.

    Lokale Politik setzt auf Wachstum

    Vor Ort überwiegt hingegen der Optimismus. Lahtis Bürgermeister Niko Kyynarainen begrüßt die Investition deutlich: "Im Kontext von Lahti handelt es sich um eine beträchtliche Investition. Wir freuen uns, dass ein Hauptmietvertrag unterzeichnet wurde und das Projekt planmäßig voranschreitet."

    Das erste finnische Rechenzentrum soll noch in diesem Jahr in Betrieb gehen. Die zweite Anlage ist für 2027 geplant.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen
    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Daten, Druck, Milliarden TikTok zündet Milliarden-Offensive in Europa – und sorgt für Streit TikTok investiert Milliarden in Europa und verlagert Daten. Doch Politik und Sicherheitsbedenken bremsen die Expansion.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     