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    Deutscher Reederverband

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    Waffenruhe ist wichtiges Signal für Seeleute

    Für Sie zusammengefasst
    • VDR: Waffenruhe wichtig, Lage bleibt angespannt
    • Mehr als 2.000 Handelsschiffe mit 20.000 Seeleuten
    • IMO arbeitet an Mechanismus für sichere Hormuspassage
    Deutscher Reederverband - Waffenruhe ist wichtiges Signal für Seeleute
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HAMBURG (dpa-AFX) - Der Verband Deutscher Reeder (VDR) hat die zweiwöchige Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA als wichtiges Signal für die im Golf festsitzenden Seeleute bezeichnet. Die Lage bleibe aber angespannt, solange Details nicht vorlägen und Sicherheit nicht gewährleistet sei, sagte der Sprecher des VDR aus Hamburg auf Anfrage.

    Nach Angaben des VDR sitzen seit Ausbruch des Kriegs Ende Februar mehr als 2.000 Handelsschiffe mit rund 20.000 Seeleuten im Persischen Golf fest. Darunter seien mindestens 50 Schiffe deutscher Reedereien.

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    Auch der Generalsekretär der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO), Arsenio Dominguez, begrüßte "im Interesse der Gesundheit und des Wohlergehens der Seeleute sowie der weltweiten Schifffahrtsindustrie" den Waffenstillstand. Er arbeite mit den zuständigen Parteien zusammen, um einen geeigneten Mechanismus zur Gewährleistung der sicheren Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus einzurichten, sagte Dominguez.

    Die Einigung zwischen dem Iran und den USA sieht eine Öffnung der Straße von Hormus vor, die den Golf mit internationalen Schifffahrtsrouten verbindet. Irans Außenminister Abbas Araghtschi schrieb in einer Erklärung, der Schiffsverkehr in der für den Ölhandel wichtigen Meerenge werde wieder ermöglicht.

    Reedereien prüfen Durchfahrt

    Deutsche Reedereien prüfen nach Kenntnis des VDR fortlaufend, ob eine Durchfahrt der Straße von Hormus möglich sei. "Angesichts der weiterhin unklaren Lage und fehlender verlässlicher Sicherheitsgarantien ist jedoch davon auszugehen, dass mögliche Durchfahrten sehr sorgfältig abgewogen werden."

    Der Hamburger Kreuzfahrtanbieter Tui Cruises unterhält eine Rumpfbesatzung auf den zwei Schiffen der Reederei, die im Golf festsitzen, wie der Unternehmenssprecher sagte. Es werde geprüft, die Schiffe aus der Region herauszuführen.

    Die Lübecker Massengutreederei Oldendorff Carriers teilte mit, Optionen im Einklang mit internationalen Regeln zu prüfen. Um die Crews nicht zu gefährden, könne die Reederei keine Details zu Plänen nennen.

    Das Kreuzfahrtunternehmen MSC Cruises aus München wollte sich auf Anfrage nicht äußern. Ein Schiff der Reederei sitzt im Golf fest./lkm/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,11 % und einem Kurs von 2.090 auf Tradegate (08. April 2026, 10:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um +8,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,78 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,73 Mrd..

    TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,714EUR. Von den letzten 7 Analysten der TUI Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +49,46 %/+22,28 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um erwartete Gewinnwarnung, Risiken durch starken Ölpreisanstieg (bis 170 USD) und mögliche Kursfolgen (bis unter 5 €), operative Belastung durch festgesetzte Kreuzfahrtschiffe mit Wirkung über 1–2 Jahre, steigende Energiekosten/Inflation, technische Faktoren wie Aktienüberhang/Wandelanleihe, institutionelle Käufe (BlackRock) und Unsicherheit trotz Q1‑Zahlen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TUI eingestellt.

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