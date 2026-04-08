Konsumgüter-Riese Unilever stellt sich neu auf

Der Konsumgüterkonzern Unilever (GB00BVZK7T90) fusioniert seine Lebensmittelsparte mit dem US-Gewürzhersteller McCormick. Die Transaktion bewertet das Unilever-Geschäft mit 44,8 Mrd. US-Dollar, es entsteht ein Branchenriese mit einem Unternehmenswert von rund 65 Mrd. US-Dollar. Unilever erhält 15,7 Mrd. US-Dollar in bar sowie rund 65 Prozent an dem neuen Unternehmen, während McCormick-Aktionäre 35 Prozent halten. Auf Basis der 2025er-Zahlen dürfte der fusionierte Konzern rund 20 Mrd. US-Dollar Umsatz erzielen und jährlich etwa 600 Mio. US-Dollar an Synergien heben. Unilever trennt sich von ¼ des Konzernumsatzes und richtet sich stärker auf margenstärkere Beauty-, Körperpflege- und Haushaltsprodukte aus. Mit der Fusion entsteht ein Flavour-Powerhouse mit Marken wie Knorr, Hellmann’s und einem starken Gewürzportfolio, das auf veränderte Konsumtrends hin zu gesünderen Lebensmitteln setzt.

Das Discount-Zertifikat der DZ Bank mit der ISIN DE000DU6D581 bringt bei einem Preis von 43,75 Euro einen Puffer von 9,4 Prozent. Die Rendite liegt bei 1,25 Euro oder 12,7 Prozent p.a., sofern die Aktie am 19.6.26 mindestens auf Höhe des Caps bei 45 Euro notiert, andernfalls gibt’s eine Aktie.

Discount-Strategie mit 8 Prozent Puffer (September)

Beim Discount-Zertifikat der DZ Bank mit der ISIN DE000DU6D6K3 mit dem Cap bei 48 Euro zum Preis von 44,40 Euro errechnet sich eine Renditechance von 3,60 Euro oder 17,4 Prozent p.a., sofern die Aktie am 17.9.26 auf oder oberhalb des Caps schließt. Andernfalls erhalten Anleger eine Aktie.

Einkommensstrategie mit 17,5 Prozent Rendite p.a. (Dezember)

Die Aktienanleihe der DZ Bank mit der ISIN DE000DU6NSE4 zahlt unabhängig von der Aktien-kursentwicklung einen fixen Kupon in Höhe von 4,5 Prozent p.a. Die effektive Rendite steigt durch den Kaufpreis weit unter pari auf 17,5 Prozent p.a., wenn die Aktie am 20.12.26 mindestens auf dem Basispreis von 50 Euro handelt. Ansonsten erhalten Anleger 20 Aktien (= 1.000 Euro / 50 Euro).

ZertifikateReport-Fazit: Strategisch markiert der Schritt einen tiefgreifenden Umbau für Unilever; der Fokus auf Wachstumsfelder mit höheren Margen könnte vom Kapitalmarkt belohnt werden. Wer davon ausgeht, dass sich die Aktie bis Jahresende zumindest nicht fällt, könnte sich mit Zertifikaten defensiv positionieren und interessante Seitwärtsrenditen erzielen.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Unilever Aktien oder von Anlageprodukten auf Unilever Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de