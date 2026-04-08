Türkei dringt auf vollständige Umsetzung der Waffenruhe
Für Sie zusammengefasst
- Türkei begrüßt zweiwöchige Waffenruhe im Iran
- Ankara dringt auf vollständige Einhaltung vor Ort
- Dialog als Weg und Unterstützung in Islamabad
Foto: Stringer - dpa
ANKARA (dpa-AFX) - Die Türkei begrüßt die zweiwöchige Waffenruhe im Iran-Krieg und dringt auf eine vollständige Einhaltung. "Wir betonen die Notwendigkeit der vollständigen Umsetzung dieser befristeten Waffenruhe vor Ort und erwarten, dass alle Parteien die getroffene Vereinbarung einhalten", teilte das Außenministerium in Ankara mit.
Der Weg zu einem dauerhaften Frieden könne nur durch Dialog erreicht werden. Man werde die Verhandlungen in Islamabad weiter nach Kräften unterstützen./jam/DP/stw
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Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
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ShamrockJoe schrieb gestern 16:36
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Jetzt schon 6$.
Liegt wohl daran, dass das Fulfillment beim Brent Future weiter in der Zukunft liegt. WTI bildet stärker den aktuellen realen Ölmangel ab, während bei Brent die Hoffnung zum Tragen kommt, dass sich die Situation in den nächsten Wochen wieder legt...
Hab KI gefragt, so richtig zufrieden bin ich mit der Erklärung zwar nicht, aber es scheint gesichert: Bei realem Angebotsdefizit steigt WTI stärker als Brent.
ShamrockJoe schrieb 06.04.26, 09:04
Ich verstehe schon nicht, inwiefern sich Trump gerade Rohstoffe sichern soll. Einzig positiver Effekt (nur für die, die auf dem Öl sitzen, für 99% der Amerikaner aber negativ) ist doch eher der, dass die USA mehr Öl zu höheren Preisen verkaufen, also weiter Rohstoffe abgeben.mitdiskutieren »
In Russland wird durch den Krieg immer mehr Öl-Infrastruktur immer langfristiger zerstört. Putin kann den Krieg nicht beenden, weil er die Situation der Bürger drastisch verschlechtert, aber wenig vorzuzeigen hat. Er braucht die externe Bedrohung mittlerweile für den Machterhalt. Für Russland verschlechtert jeder weitere Tag Krieg die Situation.
Politisch ist Putin komplett in Xis Hand, muss sein Öl zum Großteil deutlich reduziert an China abgeben, einfach weil er es loswerden muss. Restliche Exportkapazitäten werden immer stärker in Mitleidenschaft gezogen, weshalb der hohe Preis aktuell auch nur zu einem Bruchteil mitgenommen werden kann. Dass Trumps teilweise Lockerung der Exportverbote nicht zu merklich mehr Ölexport durch Russland führen kann, ist mit ein Grund für die konstant hohen Ölpreise.
Beim Russland-Ukraine-Konflikt mag es viele unterschiedliche Interessenlagen geben, massive Verlierer gibt es nur 2, Ukraine und Russland, wobei die Ukrainer zumindest eine Perspektive haben. Die Russen leben immer mehr in einem Nordkorea 2.0 und es ist nicht gesagt, dass das nach Putin besser wird.
In Russland wird durch den Krieg immer mehr Öl-Infrastruktur immer langfristiger zerstört. Putin kann den Krieg nicht beenden, weil er die Situation der Bürger drastisch verschlechtert, aber wenig vorzuzeigen hat. Er braucht die externe Bedrohung mittlerweile für den Machterhalt. Für Russland verschlechtert jeder weitere Tag Krieg die Situation.
Politisch ist Putin komplett in Xis Hand, muss sein Öl zum Großteil deutlich reduziert an China abgeben, einfach weil er es loswerden muss. Restliche Exportkapazitäten werden immer stärker in Mitleidenschaft gezogen, weshalb der hohe Preis aktuell auch nur zu einem Bruchteil mitgenommen werden kann. Dass Trumps teilweise Lockerung der Exportverbote nicht zu merklich mehr Ölexport durch Russland führen kann, ist mit ein Grund für die konstant hohen Ölpreise.
Beim Russland-Ukraine-Konflikt mag es viele unterschiedliche Interessenlagen geben, massive Verlierer gibt es nur 2, Ukraine und Russland, wobei die Ukrainer zumindest eine Perspektive haben. Die Russen leben immer mehr in einem Nordkorea 2.0 und es ist nicht gesagt, dass das nach Putin besser wird.
Urbi schrieb 05.04.26, 17:04
Ich bin noch im kalten Krieg augewachsen, da gabs die Regelung auch, also nix Neues. Bei uns war die Gefahr konkret, dass die Russen kommen. Bundeswehrmanöver und Übungs-Tiefflüge von Kampfflugzeugen dass die Scheiben vibrieren war nichts Ungewöhnliches. Seid froh, dass es nich nicht soweit ist.mitdiskutieren »
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