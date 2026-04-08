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    Griechenland plant Social-Media-Verbot für Kinder unter 15

    Für Sie zusammengefasst
    • Griechenland verbietet Social Media für unter 15-Jährige
    • Jugendliche vor negativen Folgen digitaler Plattformen schützen
    • Mitsotakis fordert einheitlichen EU-Rahmen bis 2026
    Griechenland plant Social-Media-Verbot für Kinder unter 15
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ATHEN (dpa-AFX) - Griechenland will zahlreichen Minderjährigen den Zugang zu sozialen Medien künftig verbieten. Wie Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis auf TikTok ankündigte, soll ab dem 1. Januar 2027 ein entsprechendes Gesetz in Kraft treten. Demnach dürfen Kinder unter 15 Jahren keine Social-Media-Plattformen mehr nutzen. "Wir haben beschlossen, etwas Schwieriges, aber Notwendiges voranzutreiben", sagte Mitsotakis. Ziel der Maßnahme sei es, junge Menschen besser vor den negativen Auswirkungen digitaler Plattformen zu schützen.

    Appell an Jugendliche

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    Direkt an jüngere Nutzer gewandt räumte Mitsotakis ein, dass die Pläne auf Widerstand stoßen könnten. "Ich bin mir sicher, dass viele Jüngere jetzt verärgert auf mich sein werden - in eurem Alter hätte ich vielleicht genauso empfunden. Aber unsere Aufgabe ist es nicht, angenehm zu sein", sagte er. Wenn soziale Medien dazu führten, sich gestresst zu fühlen oder schlechter über sich selbst zu denken, "dann lohnt es sich, eine Grenze zu setzen", fügte er hinzu.

    Kritik an Plattform-Design

    Mitsotakis kritisierte zudem den "süchtig machenden Aufbau" vieler Angebote, der gestoppt werden müsse. Kinder und Jugendliche seien den Mechanismen der Plattformen oft schutzlos ausgeliefert, weshalb der Staat hier eine besondere Verantwortung trage. Zugleich äußerte er die Hoffnung, dass auch andere EU-Staaten dem Vorstoß Griechenlands folgen werden.

    Mitsotakis forderte zudem in einem Schreiben an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einen einheitlichen europäischen Rahmen bis Ende 2026, da nationale Maßnahmen allein nicht ausreichten./tt/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,45 % und einem Kurs von 272,6 auf Tradegate (08. April 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +2,13 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,45 Bil..

    Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9700 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 607,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +54,52 %/+104,51 % bedeutet.




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