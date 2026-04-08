Barrick Gold vor Abspaltung des Nordamerika-Geschäfts

Der Bergbaukonzern Barrick Mining (CA06849F1080) treibt die Abspaltung des Nordamerika-Geschäfts voran. Geplant ist, noch in diesem Jahr 10 bis 15 Prozent der neuen Einheit an die Börse zu bringen. Analysten taxieren den Wert der Sparte, die die Nevada-Minen im Joint Venture mit Newmont sowie Aktivitäten in der Dominikanischen Republik umfasst, auf über 60 Mrd. US-Dollar. Barrick hat bereits ein neues Führungsteam aufgebaut. Die Abspaltung ist nicht nur eine der größten Transaktionen im Rohstoffsektor, sondern auch strategisch von hoher Bedeutung; schließlich trennt der Konzern sein profitables, geopolitisch stabiles Nordamerika-Geschäft von risikoreicheren Engagements etwa in Mali oder Pakistan. Investoren erhalten somit Zugang zu einem „Pure Play“ auf sichere Goldförderung in Nordamerika – das könnte der Barrick-Aktie helfen, den aktuellen Risiko-Abschlag zu reduzieren.

Das Discount-Zertifikat der BNP Paribas (ISIN DE000FE05SX9) bietet beim Preis von 31,75 Euro einen Puffer von 10 Prozent. Aus dem Höchstbetrag (Cap) von 40 US-Dollar ergibt sich bei gleichbleibenden Wechselkursen eine Renditechance von ca. 2,80 Euro oder 41,6 Prozent p.a., sofern der Schlusskurs am 18.6.25 zumindest auf Höhe des Caps liegt. Im negativen Szenario erfolgt eine Aktienlieferung.

Discount-Strategie mit 17,8 Prozent Puffer (September)

Schließt die Aktie am 18.9.26 auf oder über dem Cap von 38 US-Dollar, dann bringt das Discount-Zertifikat der DZ Bank mit der ISIN DE000DU6QBP9 zum Kaufpreis von 29,20 Euro bei konstanten Wechselkursen einen Gewinn von ca. 3,70 Euro der 28,7 Prozent p.a. Barausgleich in allen Szenarien.

Bonus-Strategie mit 26,5 Prozent Puffer (September)

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der BNP Paribas (DE000PK3L712) zahlt den Bonus- und Höchstbetrag von 46 US-Dollar umgerechnet in Euro, wenn die Aktie bis zum 18.9.26 niemals die Barriere bei 30 US-Dollar verletzt. Beim Kaufpreis von 35,10 Euro errechnet sich die maximale Rendite mit 4,70 Euro oder 33,2 Prozent p.a. Attraktiv: Zertifikat handelt mit 1 Prozent Abgeld. Barausgleich in allen Szenarien.

ZertifikateReport-Fazit: Barrick spaltet sein profitables Nordamerika-Geschäft ab und plant einen Börsengang für das risikoarme Geschäft – noch in diesem Jahr soll der America-First-Gold-Player investierbar werden. Wer lieber mit Puffer anlegt, der wählt das zur persönlichen Risikobereitschaft passende Zertifikat. Ein Wechselkursrisiko (=Aufwertung des Euro) ist zu beachten.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Barrick Gold Aktien oder von Anlageprodukten auf Barrick Gold Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de