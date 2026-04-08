Warum die Waffenruhe Europas Aluminiumversorgung nur scheinbar rettet

Die Waffenruhe im Golf nimmt Europas Aluminiumversorgung den unmittelbaren Schock, aber sie beendet die Krise nicht. Dass die Straße von Hormus vorerst wieder offen ist, wirkt für die Lieferkette entlastend. Schiffsladungen können grundsätzlich wieder abfließen, Transitpläne lassen sich neu aufsetzen, der akute Druck auf den Korridor sinkt. Doch der eigentliche Engpass liegt inzwischen nicht mehr nur auf dem Wasser, sondern in der Produktion selbst.

Genau das macht die Lage für Europa so heikel. Der Markt war schon vor der Eskalation im Golf angespannt. Der Rückgang russischer Lieferungen, der Wegfall anderer Produktionsquellen und die begrenzte Zahl kurzfristig verfügbarer Alternativen hatten Europas Abnehmer stärker in Richtung Golf gedrängt. Diese Abhängigkeit war keine Komfortentscheidung, sondern das Ergebnis eines Marktes, dem an mehreren Stellen gleichzeitig das Ausweichmaterial fehlte. Die jetzige Krise trifft also keinen robusten Markt, sondern ein System, das schon vorher auf Reserve lief.

Hinzu kommt, dass sich zwei Krisen überlagern. Zum einen bleibt die Straße von Hormus ein neuralgischer Punkt für die Rohstofflogistik. Jede militärische Eskalation in dieser Region erhöht die Nervosität von Reedereien, Versicherern und Händlern. Selbst wenn die Route formal offen ist, bleiben höhere Transportkosten, vorsichtigere Fahrpläne und operative Verzögerungen möglich. Zum anderen aber sind wichtige Schmelzkapazitäten im Golf selbst beschädigt oder nur eingeschränkt verfügbar. Und genau dieser zweite Punkt wiegt schwerer als die reine Routenfrage.

Denn Aluminium ist kein Markt, in dem sich verlorene Mengen kurzfristig und folgenlos ersetzen lassen. Wenn Schmelzlinien heruntergefahren werden oder Anlagen zeitweise offline gehen, lässt sich das nicht einfach in wenigen Tagen zurückdrehen. Elektrolyseanlagen folgen ihrer eigenen industriellen Logik. Wiederanlauf, Reparatur und Stabilisierung brauchen Zeit. Deshalb kann eine diplomatische Entspannung schneller eintreten als eine industrielle Erholung. Für Europa bedeutet das: Die Route kann sich beruhigen, während der physische Markt gleichzeitig eng bleibt.