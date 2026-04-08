Eli Lilly bringt Abnehm-Tablette an den Markt

Der US-Pharmakonzern Eli Lilly (US5324571083) hat von der FDA die Zulassung für seine neue Abnehm-Tablette Foundayo erhalten, ein orales GLP-1-Medikament, das ab Montag in den USA erhältlich ist. Foundayo wirkt ähnlich wie bekannte Diätspritzen, indem es das Sättigungshormon GLP-1 nachahmt und so Appetit und Gewicht reguliert. Klinische Studien mit über 3.000 Teilnehmern zeigten im Schnitt 12 Kilogramm Gewichtsverlust über 16 Monate – deutlich mehr als bei der Placebo-Kontrollgruppe. Die Tablette ist eine direkte Konkurrenz zu Wegovy von Novo Nordisk, die als Spritze verabreicht wird und bereits über 600.000-mal verschrieben wurde. Für Patienten ist die Tablette attraktiver, da sie die Hürde des Spritzens eliminiert und somit den Markt vervielfacht. Experten schätzen, dass der Markt für Abnehm-Mittel künftig bis zu 150 Mrd. US-Dollar jährlich erreichen könnte.

Beim Discount-Zertifikat von Morgan Stanley mit der ISIN DE000MJ5LQ86 zum Preis von 70,10 Euro (Bezugsverhältnis 1/10) und konstanten Wechselkursen errechnet sich die Renditechance mit ca. 4,25 Euro oder 30,8 Prozent p.a., sofern die Aktie am 18.6.26 zumindest auf Höhe des Caps von 860 US-Dollar notiert. Barausgleich in jedem Szenario.

Discount-Strategie mit 16,8 Prozent Puffer (September)

Etwas mehr Puffer gibt’s von der DZ Bank unter der ISIN DE000DU56VY5: Bei einem Preis von 66,80 Euro (Bezugsverhältnis 1/10) beläuft sich das Renditepotenzial bei konstanten Wechselkursen auf ca. 6,70 Euro oder 23 Prozent p.a., sofern die Aktie am 19.9.26 auf oder über dem Cap von 850 US-Dollar handelt. Auch hier Barausgleich in jedem Szenario.

Discount-Strategie mit 17,4 Prozent Puffer (Dezember)

Schließt die Aktie am 18.12.26 auf oder über dem Cap von 850 US-Dollar, dann bringt das Discount-Zertifikat der BNP Paribas mit der ISIN DE000PG5AZ79 zum Preis von 648,50 Euro bei konstanten Wechselkursen einen Gewinn von ca. 86,60 Euro der 19,5 Prozent p.a. Barausgleich in allen Szenarien.

ZertifikateReport-Fazit: Obwohl die Abnehm-Tabletten in puncto Wirksamkeit hinter Spritzen zurückbleiben, könnte Eli Lilly mit Foundayo auf Augenhöhe mit Novo Nordisk treten, denn der Markt wächst weiter rasant. Wer einen defensiven Einstieg sucht und schon bei einer Seitwärtsbewegung der Aktie interessante Renditen generieren will, wählt das passende Zertifikat. Wechselkursrisiko beachten.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Eli Lilly Aktien oder von Anlageprodukten auf Eli Lilly Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de