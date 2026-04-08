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    Israels Armee

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    'Feuer im Einsatz gegen den Iran eingestellt'

    Für Sie zusammengefasst
    • IDF stellte Angriffe auf Ziele im Iran ein auf Befehl
    • Einsätze gegen Hisbollah im Libanon dauern an
    • Israel griff nachts Raketenabschussrampen im Iran an
    Israels Armee - 'Feuer im Einsatz gegen den Iran eingestellt'
    Foto: Emphyrio - pixabay

    TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Nach der Verkündung einer Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran hat auch Israels Armee bestätigt, die Angriffe auf Ziele im Iran ausgesetzt zu haben. "Die israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) haben das Feuer im Einsatz gegen den Iran eingestellt", teilte das Militär am Vormittag mit. Dies erfolge auf Anweisung der politischen Führung. Die Armee sei aber darauf vorbereitet, auf Verstöße gegen die Vereinbarung "defensiv zu reagieren".

    In der Nacht hatte es nach Verkündung der zweiwöchigen Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran zunächst noch weiter iranischen Raketenbeschuss auf Israel gegeben. Die israelische Armee teilte mit, im Iran nachts derweil unter anderem noch Raketenabschussrampen ins Visier genommen zu haben.

    Dem israelischen Militär zufolge dauerten die Einsätze gegen die Hisbollah-Miliz im Libanon hingegen weiter an. Auch Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte erklärt, die Feuerpause umfasse nicht den Libanon. Der Premier des Vermittlerstaats Pakistan, Shehbaz Sharif, hatte auf X geschrieben, sie gelte auch für den Libanon./cir/DP/men





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