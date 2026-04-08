EU-Spitzen begrüßen Waffenruhe zwischen USA und Iran
- EU begrüßt Waffenstillstand zwischen Iran und USA
- Von der Leyen dankt Pakistan und fordert Verhandlungen
- Kallas sieht Deeskalation und Raum für Diplomatie
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Spitzen haben positiv auf die Ankündigung einer zweiwöchigen Feuerpause zwischen dem Iran und den USA reagiert. "Ich begrüße den zweiwöchigen Waffenstillstand, auf den sich die USA und der Iran gestern Abend geeinigt haben", schrieb EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in den sozialen Medien. "Er sorgt für die dringend benötigte Deeskalation."
Von der Leyen dankte Pakistan für die Vermittlung. Nun sei es entscheidend, dass die Verhandlungen über eine dauerhafte Lösung des Konflikts fortgesetzt würden. Ähnlich äußerte sich EU-Ratspräsident António Costa. Er forderte alle Parteien auf, die Bedingungen für den Waffenstillstand einzuhalten. "Die EU ist bereit, die laufenden Bemühungen zu unterstützen, und bleibt in engem Kontakt mit ihren Partnern in der Region", postete Costa in den sozialen Medien.
EU-Außenbeauftragte: Schritt weg vom Abgrund
Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas teilte mit, der Waffenstillstand sei nach wochenlanger Eskalation ein Schritt weg vom Abgrund. Er schaffe eine dringend benötigte Möglichkeit, Drohungen zu verringern, Raketenangriffe zu stoppen, die Schifffahrt wieder aufzunehmen und Raum für Diplomatie. "Die Straße von Hormus muss wieder für die Durchfahrt geöffnet sein", schrieb Kallas in dem Post in den sozialen Netzwerken.
Gleichzeitig warnte die estnische Politikerin: "Die Tür für Vermittlung muss offen bleiben, da die zugrunde liegenden Ursachen des Krieges weiterhin ungelöst sind." Die EU-Chefdiplomatin ist heute zu Gesprächen in Saudi-Arabien./tre/DP/stw
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