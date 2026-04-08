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    Mega-Wette nach Waffenruhe

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    Hier stecken die Big Boys jetzt Milliarden rein!

    Die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran löst an den Märkten einen Stimmungswechsel aus: Große Vermögensverwalter kaufen US-Staatsanleihen und KI-Aktien, verkaufen den US-Dollar und wetten auf sinkende Renditen.

    Mega-Wette nach Waffenruhe - Hier stecken die Big Boys jetzt Milliarden rein!
    Foto: MICHAEL BIHLMAYER - CHROMORANGE

    Mit der Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA hat die nächste große Sektorrotation begonnen. Während die Angst vor einem neuen Ölschock nachlässt, positionieren sich einige der größten Vermögensverwalter der Welt bereits neu. Sie investieren in kurzlaufende Staatsanleihen und KI-Aktien und reduzieren ihre US-Dollar-Positionen. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender Bloomberg darüber berichtet.

    Laut Bloomberg griff man bei Schroders bereits am Mittwochmorgen bei kurzlaufenden Papieren zu, darunter US-Staatsanleihen. Auch Jupiter Asset Management erwägt Käufe bei kurzen Laufzeiten und denkt zugleich über Verkäufe des US-Dollars nach. Auch Franklin Templeton sieht Potenzial: Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen könnten wieder in Richtung der 4-Prozent-Marke sinken.

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    Durch die Waffenruhe fallen die Ölpreise, was an den Märkten die Hoffnung nährt, dass die Fed ihren Blick stärker auf Zinssenkungen richten kann. Für Aktien ist das ein zündendes Signal – vor allem für Technologiewerte mit KI-Fantasie. Allspring Global Investments baut deshalb Positionen bei Tech- und Rüstungswerten auf, die weniger anfällig für neue Energieschocks sind.

    Doch die neue Euphorie hat einen Haken. Die Vereinbarung gilt bislang nur für zwei Wochen und viele Details fehlen. Am Markt bleibt deshalb die Sorge, dass die Entspannung nur eine Pause im Konflikt sein könnte. Genau deshalb gehen nicht alle voll ins Risiko.

    Einige Investoren bleiben vorsichtig und halten weiterhin chinesische Anleihen, die sich in der jüngsten Marktphase als vergleichsweise stabil erwiesen haben. Klar ist aber: Die großen Fonds setzen bereits ihre ersten Chips. Und diesmal fließt das Geld nicht in Öl, sondern in Anleihen, KI und ausgewählte defensive Werte.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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