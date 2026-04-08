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    Waffenstillstand drückt Öl

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    DOCH bei Exxon lauert die nächste Chance

    Der Waffenstillstand im Nahen Osten belastet Energieaktien. Auslöser war der deutliche Rückgang der Ölpreise. Doch ausgerechnet Exxon könnte nun von einer ganz anderen Knappheit profitieren.

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    Waffenstillstand drückt Öl - DOCH bei Exxon lauert die nächste Chance
    Foto: Richard Drew/AP/dpa

    US-Präsident Donald Trump hatte dem Waffenstillstand am Dienstag zugestimmt. Dieser folgte auf einen sechswöchigen Konflikt, der die Ölpreise stark nach oben getrieben hatte. Regierungen und Unternehmen sahen sich in dieser Phase gezwungen, sich gegen einen plötzlichen Energieschock abzusichern.

    Der iranische Außenminister hat erklärt, dass für die kommenden zwei Wochen eine sichere Passage durch die Straße von Hormus möglich sei. Dies geschehe in Abstimmung mit den iranischen Streitkräften. Auch US-Präsident Donald Trump stellte eine Entspannung in Aussicht. Die Vereinigten Staaten würden bei der Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus helfen, sagte er.

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    Stimmung dreht

    Die Ölpreise fielen am Mittwoch wieder unter 100 US-Dollar je Barrel. Die Nordseesorte Brent sank nach den starken Gewinnen im März auf zeitweise 91,70 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit fast einem Monat.

    Große Energiewerte wie Exxon Mobil gerieten unter Druck. Die Aktien verloren im vorbörslichen Handel 6,3 Prozent.

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    Es ist erstaunlich, dass Exxon Mobil zugleich Rückenwind von anderer Seite bekommt. Die Schweizer Großbank UBS bestätigte am Dienstag ihre Kaufempfehlung für den Konzern und bekräftigte ihr Kursziel von 171 US-Dollar. Damit kommt das nach dem Rücksetzer einem Aufwärtspotenzial von um die 30 Prozent gleich.

    Als Grund nannte die Bank wachsende Sorgen über Störungen am globalen Heliummarkt. Hintergrund sind die iranischen Drohnen- und Raketenangriffe auf Katar. Das Land steht für rund 31 Prozent der weltweiten Heliumproduktion.

    Nach Einschätzung der Schweizer ist die Lage besonders brisant. Helium muss in speziellen kryogenen Containern per Schiff transportiert werden. Damit fehlt derzeit eine sichere Exportroute, um Lieferungen aus dem Nahen Osten ohne größere Verzögerungen auf die Weltmärkte zu bringen.

    UBS-Analyst Manav Gupta sieht darin einen Vorteil für Exxon Mobil. Dessen Anlage in LaBarge im Bundesstaat Wyoming liefert rund 20 Prozent des weltweiten Heliumangebots. "Da über 30 Prozent der weltweiten Kapazität ausgefallen sind, wird dieser Standort eine Schlüsselrolle bei der Deckung des globalen Bedarfs an Helium spielen", schrieb Gupta. Helium sei ein zentrales Element für viele Hochtechnologien, etwa für Magnetresonanztomografen im Gesundheitswesen, Raketen in der Raumfahrt und Mikrochips für moderne Computer.

    Aus Sicht der UBS verschafft diese Stellung Exxon Mobil einen klaren Vorteil. Der Konzern könne sowohl bei den Preisen als auch bei der Versorgungssicherheit profitieren. Das gilt vor allem im Vergleich zu Industriegasekonzernen, die stärker von Katar abhängig sind.

    Während der fallende Ölpreis also auf klassische Energieaktien drückt, könnte Exxon über das Heliumgeschäft in einer geopolitisch angespannten Lage sogar zusätzlich Geld einnehmen. 

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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