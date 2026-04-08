Klingbeil lädt trotz Waffenruhe zu Energiepreis-Krisengipfel

Thema des Arbeitsgesprächs sind laut Ministerium die wirtschaftlichen Folgen des Iran-Kriegs, insbesondere die hohen Energiepreise. "Wir sehen die aktuellen Belastungen der Unternehmen und vieler Bürgerinnen und Bürger - und prüfen Maßnahmen, wie wir möglichst zielgenau entlasten können", hieß es. Dazu wolle Klingbeil in den direkten Austausch mit Sozialpartnern gehen.

BERLIN (dpa-AFX) - Vizekanzler Lars Klingbeil lädt Wirtschaft und Gewerkschaften trotz der zwischen USA und Iran ausgehandelten Öffnung der Straße von Hormus zu einem Energiepreis-Krisengipfel ein. Das Treffen sei für Freitag geplant, sagte ein Sprecher des Finanzministeriums in Berlin. Zuvor hatte der "Spiegel" darüber berichtet.

Der SPD-Chef hatte zuletzt angeregt, Bürgerinnen und Bürger gezielt, zum Beispiel über eine Mobilitätsprämie, zu entlasten und das über eine Übergewinnsteuer quasi von den Energiekonzernen finanzieren zu lassen. Außerdem wirbt er für einen flexiblen Preisdeckel für Sprit.

SPD fordert schnelle Spritpreis-Senkung



DIW-Chef Marcel Fratzscher hält solche Finanzhilfen für die Bürger auch angesichts der aktuellen Entwicklung für nötig. Eine erneute Eskalation sei nicht unwahrscheinlich, sagte er der "Rheinischen Post". Außerdem seien jetzt schon hohe Kosten entstanden.

Er plädiert für eine Energiekostenpauschale als schnelles und sozial ausgewogenes Instrument. Der ebenfalls diskutierte Tankrabatt dagegen begünstige reichere Bürger mit größeren Autos überproportional stark.

SPD-Fraktionsvize Esra Limbacher forderte die Mineralölkonzerne auf, unverzüglich die Spritpreise zu senken. "Die Ölpreise sind allein in der Nacht auf Mittwoch zweistellig gefallen. Das muss sich jetzt schnell an den Preisen an der Zapfsäule widerspiegeln", sagte er der "Rheinischen Post"./tam/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,05 % und einem Kurs von 6,45 auf Tradegate (08. April 2026, 11:29 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um -8,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,09 %. Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 216,74 Mrd.. Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3707. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9500 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,33GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 45,00GBP was eine Bandbreite von -9,27 %/+16,66 % bedeutet.



