    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSuper Micro Computer AktievorwärtsNachrichten zu Super Micro Computer

    Verdacht auf Tech-Schmuggel

    1617 Aufrufe 1617 0 Kommentare 0 Kommentare

    Super Micro: Wer wusste, was hier wirklich lief?

    Schmuggel-Vorwürfe, manipulierte Kennzeichnungen, Milliarden im Raum. Super Micro ermittelt – ohne Zeitplan. Anleger sitzen auf heißen Kohlen.

    Für Sie zusammengefasst
    Verdacht auf Tech-Schmuggel - Super Micro: Wer wusste, was hier wirklich lief?
    Foto: Dall-E

    Der Serverhersteller Super Micro Computer hat eine unabhängige Untersuchung eingeleitet, nachdem im März drei mit dem Unternehmen verbundene Personen wegen mutmaßlicher Verstöße gegen US-Exportkontrollvorschriften angeklagt worden waren. Zwei ehemalige Mitarbeiter und ein externer Auftragnehmer sollen laut US-Behörden in eine Verschwörung verwickelt gewesen sein, bei der Hochleistungsserver – unter anderem mit Technologie von Nvidia – illegal nach China exportiert wurden.

    Das Unternehmen selbst steht nicht im Fokus der Ermittlungen und wird in der Anklage nicht als Beschuldigter geführt. Super Micro betont zudem, dass die betroffenen Personen inzwischen keine Verbindung mehr zum Konzern haben. Dennoch reagiert das Management mit einer umfassenden Aufarbeitung. Die Untersuchung wird von zwei unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern, Scott Angel und Tally Liu, geleitet. Unterstützt werden sie von der Anwaltskanzlei Munger, Tolles & Olson sowie dem Beratungsunternehmen AlixPartners. Ein konkreter Zeitplan für den Abschluss der Untersuchung wurde nicht genannt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    202,37€
    Basispreis
    1,58
    Ask
    × 9,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    165,60€
    Basispreis
    1,70
    Ask
    × 9,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Parallel dazu hat das Unternehmen eine interne Überprüfung seines globalen Trade-Compliance-Programms gestartet. Diese wird von General Counsel Yitai Hu verantwortet und soll sicherstellen, dass bestehende Kontrollmechanismen den regulatorischen Anforderungen entsprechen.

    Die Vorwürfe selbst wiegen schwer. Laut Anklage sollen die drei Beschuldigten erhebliche Anstrengungen unternommen haben, um Exportbeschränkungen zu umgehen und ihre Aktivitäten zu verschleiern. Dazu gehörte demnach auch die Manipulation von Seriennummern und Kennzeichnungen, um Server unbemerkt außer Landes zu bringen. Insgesamt sollen auf diese Weise seit 2024 Umsätze in Milliardenhöhe generiert worden sein.

    Super Micro bemüht sich derweil um Schadensbegrenzung und verweist auf seine internen Standards. "Super Micro setzt sich für den Schutz der fortschrittlichen Technologien und des geistigen Eigentums der USA ein", erklärte CEO Charles Liang. Und weiter: "Unsere interne Überprüfung und die Untersuchung durch die unabhängigen Direktoren werden im Einklang mit unserer Verpflichtung durchgeführt, sicherzustellen, dass unsere Technologie unter Einhaltung höchster ethischer und rechtlicher Standards behandelt wird."

    Obwohl das Unternehmen selbst nicht beschuldigt wird, zeigt der Fall, wie sensibel der Umgang mit Hochtechnologie im Spannungsfeld geopolitischer Interessen geworden ist – und wie schnell Vorwürfe gegen Einzelpersonen auch auf Konzernebene für Druck sorgen können.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Verdacht auf Tech-Schmuggel Super Micro: Wer wusste, was hier wirklich lief? Schmuggel-Vorwürfe, manipulierte Kennzeichnungen, Milliarden im Raum. Super Micro ermittelt – ohne Zeitplan. Anleger sitzen auf heißen Kohlen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     