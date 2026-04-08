Eurozone
Umsätze im Einzelhandel sinken im Februar wie erwartet
Für Sie zusammengefasst
- Eurozone Einzelhandel im Feb um 0,2 Prozent gesunken
- Im Jahresvergleich stieg der Umsatz um 1,7 Prozent
- Erwartung erfüllt Januar nach Revision stagniert
Foto: Siarhei - 356130783
LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone sind die Einzelhandelsumsätze im Februar wie erwartet gesunken. Die Erlöse fielen im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten dies erwartet. Im Januar hatten die Umsätze nach revidierten Zahlen stagniert. Zunächst war ein Rückgang um 0,1 Prozent ermittelt worden.
Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Einzelhandelsumsätze um 1,7 Prozent. Hier war ein Plus von 1,6 Prozent erwartet worden./jsl/stw
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