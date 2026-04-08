Union
Waffenruhe kein Grund für Kursänderung bei Entlastung
- Union strebt Entlastung bei hohen Energiepreisen
- Lage komplex und volatil ohne Kurskorrekturen
- Durchfahrt Hormus unklar mögliche Gebühren
BERLIN (dpa-AFX) - Die Union strebt trotz der Einigung auf eine Waffenruhe im Iran weiter eine Entlastung von Bürgern und Unternehmen wegen der hohen Energiepreise an. Die Lage sei komplex und volatil und gebe "keinen Grund für voreilige Kurskorrekturen", sagte Unionsfraktionsvize Sepp Müller der Deutschen Presse-Agentur. "Unser erklärtes Ziel bleibt das nachhaltige Abfedern der Preisexplosion für diejenigen, die Hilfe benötigen."
Ein Waffenstillstand sei noch kein tragfähiger Frieden. Ein einzelner Zwischenfall wie etwa ein Angriff auf einen Tanker, könne ausreichen, um die mühsam erreichte Stabilität zu kippen. Beim Ölpreis seien jederzeit deutliche Ausschläge nach oben möglich.
Außerdem seien die Bedingungen für die Schiffspassage durch die Straße von Hormus noch völlig unklar. "Sollte der Iran künftig Durchfahrtgebühren erheben, stellt sich die dringende Frage nach deren Verhältnismäßigkeit und den Auswirkungen auf die globalen Handelsrouten", betonte Müller. Zugleich werde der Markt die Schäden an Raffinerien und Hafenanlagen wahrscheinlich einpreisen. All das könne sich in den Preisen widerspiegeln./tam/DP/stw
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In Russland wird durch den Krieg immer mehr Öl-Infrastruktur immer langfristiger zerstört. Putin kann den Krieg nicht beenden, weil er die Situation der Bürger drastisch verschlechtert, aber wenig vorzuzeigen hat. Er braucht die externe Bedrohung mittlerweile für den Machterhalt. Für Russland verschlechtert jeder weitere Tag Krieg die Situation.
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