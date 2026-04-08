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    Nach Iran-Vereinbarung

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    Selenskyj erneuert Angebot für Waffenruhe

    Für Sie zusammengefasst
    • Selenskyj erneuert Angebot für spiegelbildliche Ruhe
    • Bereitschaft zur spiegelbildlichen Antwort bei Stopp
    • Waffenruhe kann Voraussetzung für Kriegsende schaffen
    Nach Iran-Vereinbarung - Selenskyj erneuert Angebot für Waffenruhe
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KIEW (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund einer vereinbarten zweiwöchigen Waffenruhe im Iran-Krieg hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sein Angebot für eine Feuerpause an Russland erneuert. "Wir sind bereit, spiegelbildlich zu antworten, wenn die Russen ihre Angriffe einstellen", schrieb er auf sozialen Netzwerken. Eine Waffenruhe könne die Voraussetzungen für eine Übereinkunft über ein Ende des Krieges schaffen. Gleichzeitig sprach er seine Unterstützung für die Waffenruhe im Iran-Krieg aus.

    Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion. Trotz US-amerikanischer Vermittlungsbemühungen haben sich Moskau und Kiew seit über einem Jahr nicht auf ein Kriegsende einigen können./ast/DP/stw





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