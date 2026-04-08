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    ANALYSE-FLASH

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    RBC belässt Evotec auf 'Outperform' - Ziel 10 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC belässt Evotec auf Outperform mit Ziel 10 Euro
    • Gilead zahlt 100 Mio Dollar an Evotec etwa 11 Prozent
    • Analyst belässt Evotec auf Outperform Kurs blieb stabil
    ANALYSE-FLASH - RBC belässt Evotec auf 'Outperform' - Ziel 10 Euro
    Foto: pressfoto - freepik

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Evotec nach endgültigen Jahreszahlen mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Outperform" belassen. Die Zahlen seien wie erwartet ausgefallen, schrieb Charles Weston am Mittwoch. Zugleich verwies der Analyst erneut auf die Bekanntgabe des Wirkstoffforschers vom Vortag. Evotec erhalte wegen des Kaufs des Biotechunternehmens Tubulis durch Gilead Sciences 100 Millionen US-Dollar, was etwa 11 Prozent des Börsenwertes von Evotec entspreche. Das aber habe sich am Vortag im Aktienkurs nicht widergespiegelt./ck/rob/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 01:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 01:55 / EDT

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    Evotec

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    ISIN:DE0005664809WKN:566480

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie

    Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,30 % und einem Kurs von 4,794 auf Tradegate (08. April 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um +12,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,61 %.

    Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 863,58 Mio..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,1667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +24,58 %/+86,88 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst:
    Kursziel: 10 Euro


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    Community Beiträge zu Evotec - 566480 - DE0005664809

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung der Evotec-Aktie nach der Tubulis-Übernahme: erwartete rund 100 Mio. USD Vorabzahlung plus bis zu 58 Mio. USD Meilensteine, Einschätzungen, ob das ein einmaliger Effekt oder bereits zu ~0,50 €/Aktie im Kurs eingepreist ist, Marktreaktion versus Fundamentaldaten, Streit um JEB‑Bewertung (›1 Mrd. umstritten), Aktivisten‑Druck und Einstiegsgelegenheiten vor dem Jahresbericht.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

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