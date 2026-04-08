ANALYSE-FLASH
RBC belässt Evotec auf 'Outperform' - Ziel 10 Euro
- RBC belässt Evotec auf Outperform mit Ziel 10 Euro
- Gilead zahlt 100 Mio Dollar an Evotec etwa 11 Prozent
- Analyst belässt Evotec auf Outperform Kurs blieb stabil
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Evotec nach endgültigen Jahreszahlen mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Outperform" belassen. Die Zahlen seien wie erwartet ausgefallen, schrieb Charles Weston am Mittwoch. Zugleich verwies der Analyst erneut auf die Bekanntgabe des Wirkstoffforschers vom Vortag. Evotec erhalte wegen des Kaufs des Biotechunternehmens Tubulis durch Gilead Sciences 100 Millionen US-Dollar, was etwa 11 Prozent des Börsenwertes von Evotec entspreche. Das aber habe sich am Vortag im Aktienkurs nicht widergespiegelt./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 01:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 01:55 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie
Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,30 % und einem Kurs von 4,794 auf Tradegate (08. April 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um +12,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,61 %.
Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 863,58 Mio..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,1667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +24,58 %/+86,88 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 10 Euro
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https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/evotec-erwartet-ca-100-millionen-im-rahmen-der-uebernahme-von-tubulis/43efff92-1a36-4a51-819a-45bb981a48e6_de
https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/evotec-erwartet-ca-100-millionen-im-rahmen-der-uebernahme-von-tubulis/43efff92-1a36-4a51-819a-45bb981a48e6_de
Hamburg, 7. April 2026 – Evotec SE (NASDAQ: EVO; Frankfurt Prime Standard: EVT) gab heute bekannt, dass das Unternehmen voraussichtlich ca. $100 Millionen an Voraberlösen aus der Übernahme der Tubulis GmbH durch Gilead Sciences bei Abschluss der Transaktion erwartet. Darüber hinaus ist Evotec berechtigt, zusätzliche bedingte Zahlungen von bis zu ca. $58 Millionen entsprechend seiner Beteiligung zu erhalten, vorbehaltlich der Erreichung definierter Meilensteine. Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 erfolgen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. Weitere Details der Transaktion wurden heute von https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=86a828593beea4fadfff153ef519394d&application_id=2304292&site_id=airport_aws~~~7cc68db1-74de-43c8-af69-2ae0a97efdc3&application_name=news und Tubulis bekannt gegeben.
Über ihre Evotec‑Ventures‑Aktivitäten hält Evotec eine 3,14-prozentige Beteiligung an Tubulis. Das Unternehmen engagierte sich als Investor in der €60‑Millionen‑Series-B-Finanzierungsrunde im Mai 2022 sowie in der €128‑Millionen‑Series‑B2‑Finanzierungsrunde, die im März 2024 abgeschlossen wurde. Tubulis entwickelt derzeit zwei klinische Programme zur Behandlung solider Tumore mit hohem medizinischem Bedarf.
Die Transaktion stellt die vierte erfolgreiche Realisierung von Beteiligungswerten aus dem Investitionsportfolio von Evotec dar und unterstreicht den disziplinierten Ansatz des Unternehmens zur nachhaltigen Wertschöpfung.
Die verliehenen Aktien und Swaps sind vermutlich klassisches Prime Brookerage Geschäft.
Die Meldung ist daher unbedeutend, auch wenn hier 8% gemeldet werden.