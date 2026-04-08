RBC belässt Evotec auf 'Outperform' - Ziel 10 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie

Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,30 % und einem Kurs von 4,794 auf Tradegate (08. April 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um +12,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,61 %.

Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 863,58 Mio..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,1667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +24,58 %/+86,88 % bedeutet.