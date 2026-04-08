Fresenius: S&P hebt Ausblick auf 'FutureFresenius' auf positiv an
Fresenius stärkt sein Finanzprofil: S&P hebt den Ausblick auf „positiv“ an und bestätigt das Investment-Grade-Rating – ein Signal für robuste Performance und sinkende Verschuldung.
Foto: Arne Dedert - dpa
- S&P Global Ratings hat den Ausblick für Fresenius von „stabil“ auf „positiv“ angehoben und das Kreditrating bei BBB bestätigt.
- S&P begründet die Aufwertung mit starker operativer Performance (insbesondere in Wachstumsbereichen), anhaltenden Kostenverbesserungen, sinkender Verschuldung und einem geschärften, vereinfachten Portfolio.
- Fresenius bekräftigt das Ziel, ein Investment-Grade-Rating zu halten und einen selbst definierten Zielkorridor für den Verschuldungsgrad von 2,5–3,0x Netto-Finanzverbindlichkeiten/EBITDA einzuhalten.
- Fresenius wird von den drei führenden Agenturen bewertet: S&P BBB/positiv, Moody’s Baa3/stabil und Fitch BBB-/stabil.
- Kurzprofil/Figuren: Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Fresenius einen Umsatz von 22,6 Mrd. Euro, beschäftigt über 178.000 Mitarbeitende und umfasst die Bereiche Fresenius Kabi, Fresenius Helios sowie eine Beteiligung an Fresenius Medical Care (Helios betreibt ~140 Krankenhäuser; Kabi deckt jährlich ~450 Mio. Patienten).
- Quelle/Datum: EQS-News-Mitteilung vom 08.04.2026; CFO Sara Hennicken kommentierte, dass #FutureFresenius sich auszahle und das Unternehmen weiterhin klar innerhalb des Zielkorridors für den Verschuldungsgrad bleiben werde.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei Fresenius ist am 06.05.2026.
Der Kurs von Fresenius lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 44,84EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,82 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 44,86EUR das entspricht einem Plus von +0,06 % seit der Veröffentlichung.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 23.950,50PKT (+3,11 %).
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