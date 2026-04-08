Newcore Gold stößt auf seinem Goldprojekt Enchi in Ghana auf 1,59 g/t Gold über 15,5 Meter, inklusive 3,22 g/t Gold über 6,4 Meter

8. April 2026 Vancouver, BC / IRW-Press / Newcore Gold Ltd. („Newcore“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) (- https://www.commodity-tv.com/play/newcore-gold-major-drill-program-in- ... -) freut sich, weitere Bohrergebnisse aus dem laufenden 60.000-Meter-Bohrprogramm im Enchi-Goldprojekt („Enchi“ oder das „Projekt“) des Unternehmens in Ghana bekannt zu geben. Bei den Diamantbohrungen („DD“) in der Sewum-Goldlagerstätte („Sewum“) wurden breite Zonen mit Goldmineralisierung in der flachen Oxid-Übergangszone und der oberen frischen Mineralisierung aufgeschlossen, darunter Bohrloch SWDD107, das 1,59 Gramm pro Tonne Gold („g/t Au“) über 15,5 Meter („m“) ab 147,5 m, einschließlich eines hochgradigeren Abschnitts von 3,22 g/t Au auf 6,4 m ab 152,9 m. Die Bohrung SWDD112 durchschnitt ebenfalls eine ausgedehnte Zone oberflächennaher oxidierter Goldmineralisierung mit 0,69 g/t Au über 41,0 m ab 21,5 m, zusammen mit einem zweiten Abschnitt von 1,00 g/t Au über 10,5 m ab der Oberfläche und einem dritten Abschnitt von 0,41 g/t Au über 25,2 m ab 102,4 m. Diese Pressemitteilung berichtet über die Ergebnisse der in Sewum abgeschlossenen Diamantbohrungen. Die Bohrungen belegen weiterhin die Kontinuität der Goldmineralisierung und das Potenzial für eine Ressourcenausweitung in Enchi.

Highlights der Diamantbohrungen in der Goldlagerstätte Sewum bei Enchi

Die Bohrungen durchschnitten breite Zonen mit Goldmineralisierung, die über dem Gehalt der Mineralressource liegen und außerhalb der Grenzen des Tagebaus liegen, der die Mineralressourcenschätzung begrenzt. Die Diamantbohrung SWDD107 durchteufte 1,59 g/t Au über 15,5 m ab 147,5 m, mit einem hochgradigeren Abschnitt von 3,22 g/t Au über 6,4 m ab 152,9 m. Das Bohrloch SWDD108 durchteufte 0,48 g/t Au über 41,0 m ab 141,5 m, mit einem zweiten Abschnitt von 0,82 g/t Au über 18,5 m ab 189,5 m, einschließlich eines hochgradigeren Abschnitts von 2,26 g/t Au über 4,5 m ab 199,5 m.

Die Bohrungen zielten auf eine oberflächennahe Mineralisierung in einer vertikalen Tiefe von 140 Meter in der Ridge-Zone bei Sewum ab, dem nördlichsten Bereich der Lagerstätte. Die Bohrung SWDD112 durchteufte breite Zonen oberflächennaher oxidierter Mineralisierung, darunter 1,00 g/t Au über 10,5 m ab der Oberfläche und 0,69 g/t Au auf 41,0 m ab 21,5 m. Bohrloch SWDD113A durchschnitten 0,81 g/t Au über 16,8 m ab 75,9 m, mit einem hochgradigeren Abschnitt von 2,41 g/t Au über 4,4 m ab 76,6 m.

Die Bohrergebnisse sind nicht in der jüngsten Mineralressourcenschätzung enthalten, wobei die Ergebnisse das Potenzial für zukünftiges Ressourcenwachstum bei Enchi unterstreichen. Sewum ist die derzeit größte identifizierte Lagerstätte bei Enchi und bleibt entlang des Streichs und in der Tiefe offen. Diese Bohrung erreichte eine maximale vertikale Tiefe von nur 140 Meter, was die bislang tiefsten Bohrabschnitte bei Sewum darstellt. Die durchschnittliche vertikale Tiefe aller bisher bei Sewum gebohrten Bohrlöcher beträgt nur 95 Meter.



Greg Smith, Vizepräsident für Exploration bei Newcore, erklärte: „Wir freuen uns darauf, das zukünftige Ressourcenwachstumspotenzial in Enchi durch Bohrungen weiter zu erschließen. Erste Ergebnisse der in Sewum abgeschlossenen Diamantbohrungen haben die Goldmineralisierung unterhalb der im März dieses Jahres veröffentlichten, durch den Tagebau begrenzten Mineralressourcenschätzung erweitert und gleichzeitig die oberflächennahe seitliche Kontinuität in den angrenzenden subparallelen Strukturen bestätigt. Wichtig ist, dass diese Bohrungen zwar die tiefsten sind, die bisher in Sewum durchgeführt wurden, die Bohrlöcher jedoch nur eine maximale vertikale Tiefe von 140 Metern erreichten, wobei die mineralisierte Zone in der Tiefe offen ist. Die Bohrungen ergaben zudem Gehalte, die sowohl an der Oberfläche als auch unterhalb der Tagebaugruben über dem Gehalt der Mineralressourcenschätzung lagen. Da die Bohrungen fortgesetzt werden und sich auf die Abgrenzung des Ressourcenwachstumspotenzials in der Tiefe und entlang des Streichs konzentrieren, freuen wir uns darauf, die Explorationsmöglichkeiten im Distriktmaßstab bei unserem Goldprojekt Enchi in Ghana weiter voranzutreiben.“

Diese Pressemitteilung berichtet über die Ergebnisse von 8 DD-Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von 1.685 m (SWDD107 bis SWDD114), die auf die Sewum-Goldlagerstätte abzielten, wobei alle Bohrlöcher eine Goldmineralisierung durchschnitten. Im Rahmen des laufenden Bohrprogramms bei Enchi wurden insgesamt 34.805 m in 256 Bohrlöchern gemeldet, wobei 98 % der Bohrlöcher eine Goldmineralisierung durchschnitten.

Ausgewählte Untersuchungsergebnisse aus den 8 Bohrlöchern des in dieser Pressemitteilung beschriebenen Bohrprogramms sind nachstehend aufgeführt:

Tabelle 1 – Bohr-Highlights des Goldprojekts Enchi

Bohrloch-ID Zone/Lagerstätte Von (m) Bis (m) Länge (m) Au (g/t) SWDD107 Sewum 147,5 163,0 15,5 1,59 einschließlich 152,9 159,3 6,4 3,22 SWDD112 Sewum 0,0 10,5 10,5 1,00 und 21,5 62,5 41,0 0,69 und 102,4 127,6 25,2 0,41 SWDD108 Sewum 141,5 182,5 41,0 0,48 und 189,5 208,0 18,5 0,82 einschließlich 199,5 204,0 4,5 2,26 SWDD113A Sewum 75,9 92,7 16,8 0,81 einschließlich 76,6 81,0 4,4 2,41 SWDD110 Sewum 185,8 207,0 21,2 0,60 SWDD109 Sewum 145,95 157,0 11,05 0,93 einschließlich 151,0 155,0 4,0 1,81

Anmerkungen:

Die vollständigen Ergebnisse sind der detaillierten Tabelle zu entnehmen; Die angegebenen Intervalle sind Bohrlochlängen, wobei die tatsächliche Mächtigkeit auf 75–85 % geschätzt wird; und Längengewichtete Durchschnittswerte aus ungeschnittenen Untersuchungsergebnissen.

Eine Übersichtskarte mit den Bohrlochstandorten ist abrufbar unter:

https://newcoregold.com/site/assets/files/5960/2026_04_08-ncau-nr-ench ...

Ein Querschnitt mit den Bohrergebnissen und den Highlights für die Bohrlöcher SWDD107 bis SWDD109 kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

https://newcoregold.com/site/assets/files/5960/2026_04-ncau-crosssecti ...

Eine vollständige Liste der Bohrergebnisse in dieser Pressemitteilung, einschließlich Bohrlochdetails, kann unter folgendem Link eingesehen werden:

https://newcoregold.com/site/assets/files/5960/2026_04_08-ncau-enchi-2 ...

Diamantbohrungen im Goldvorkommen Sewum

Die Bohrungen SWDD107 bis SWDD114 (8 Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.685 m) wurden in Sewum durchgeführt und zielten auf die Mineralisierung innerhalb des flachen Oxid-Übergangsbereichs und des oberen Horizonts mit frischem Mineral in der Ridge-Zone ab, mit dem Ziel, die mineralisierte Fläche der Lagerstätte zu erweitern. Diese Bohrungen erreichten eine maximale vertikale Tiefe von 140 Metern und stellen die bislang tiefsten Bohrabschnitte bei Sewum dar, wobei sich frühere Bohrungen bei Sewum auf flache Mineralisierungen innerhalb der ersten 100 vertikalen Meter konzentrierten. Die in dieser Pressemitteilung genannten Bohrlöcher umfassen sechs Bohrlöcher zur Erprobung von vier Abschnitten entlang einer Streichlänge von 500 Metern in den oberen Strukturen sowie zwei weitere Bohrlöcher zur Erprobung von zwei Abschnitten entlang einer Streichlänge von 100 Metern in den unteren Strukturen der Zone.

Drei Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 733 m (SWDD107 bis SWDD109) wurden im selben Abschnitt gebohrt und dienten dazu, die Neigung der wichtigsten subparallelen goldmineralisierten Strukturen in der Tiefe zu bestimmen. Bohrloch SWDD107 durchteufte 1,59 g/t Au auf 15,5 m ab 147,5 m, einschließlich eines hochgradigeren Abschnitts von 3,22 g/t Au auf 6,4 m ab 152,9 m. Bohrloch SWDD108 durchschnitten die Hauptstruktur mit 0,48 g/t Au auf 41,0 m ab 141,5 m sowie eine zweite mineralisierte Zone, die 0,82 g/t Au auf 18,5 m ab 189,5 m durchschnitten, einschließlich eines hochgradigen Abschnitts von 2,26 g/t Au auf 4,5 m ab 199,5 m. Bohrloch SWDD109 durchschnitten 0,93 g/t Au auf 11,05 m ab 145,95 m, einschließlich eines hochgradigen Abschnitts von 1,81 g/t Au auf 4,0 m ab 151,0 m.

Zwei Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 312 m (SWDD112 und SWDD113A) untersuchten die westlichen Strukturen nahe dem Fuß der Ridge-Zone und durchschnitten sowohl oberflächennahe oxidierte Mineralisierung als auch Goldmineralisierung in der oberen, unverwitterten Mineralisierung. Das Bohrloch SWDD112 durchteufte 0,69 g/t Au auf 41,0 m ab 21,5 m in der Oxidmineralisierung, einschließlich eines hochgradigen Abschnitts von 1,41 g/t Au auf 4,0 m ab 46,5 m und 2,08 g/t Au auf 3,0 m ab 57,5 m. Dieses Bohrloch durchschnitten zudem eine oxidierte Mineralisierung von der Oberfläche mit 1,00 g/t Au auf 10,5 m sowie eine dritte, tiefer liegende Zone innerhalb der frischen Mineralisierung mit 0,41 g/t Au auf 25,2 m ab 102,4 m. Das Bohrloch SWDD113A, das 100 Meter nördlich angebohrt wurde, durchschnitten 0,81 g/t Au auf 16,8 m ab 75,9 m, einschließlich eines hochgradigen Abschnitts mit 2,41 g/t Au auf 4,4 m ab 76,6 m.

Das Diamantbohrloch SWDD110, mit einer Gesamtlänge von 225 m und 50 Meter nördlich von Bohrloch SWDD109 angelegt, durchteufte 0,60 g/t Au auf 21,2 m ab 185,8 m. Das Bohrloch SWDD111 mit einer Gesamtlänge von 155,6 m, dessen Bohrlochkopf 50 Meter nördlich von Bohrloch SWDD114 liegt, durchteufte eine Goldmineralisierung, ging jedoch verloren, bevor das primäre Ziel erreicht wurde.

Die in Sewum abgeschlossenen Diamantbohrungen bestätigen weiterhin die Kontinuität entlang des Streichs und im Abhang der Hauptstrukturen, aus denen sich die Ridge-Zone der Goldlagerstätte Sewum zusammensetzt.

Arbeitsprogramm in Enchi

Das derzeit laufende 60.000-Meter-Bohrprogramm bei Enchi begann im August 2024 und zielt auf oberflächennahe Oxid- und Übergangsmineralisierungen sowie auf flache, frische Mineralisierungen ab. Das Bohr -Programm befindet sich in seiner zweiten Phase und konzentriert sich auf Entdeckungen und Ressourcenwachstum, einschließlich Bohrungen, die auf das Potenzial für Ressourcenwachstum entlang des Streichs bei bestehenden Lagerstätten abzielen, sowie Diamantbohrungen, die auf das Potenzial für höhere Gehalte in der Tiefe abzielen. Das primäre Ziel der abgeschlossenen ersten Phase des Bohrprogramms waren Reverse-Circulation-Infill-Bohrungen („RC“) zur Ressourcenumwandlung, um das Konfidenzniveau der bestehenden Mineralressourcenschätzung zu verbessern, wobei der Großteil der ersten Phase des Bohrprogramms den beiden größten Lagerstätten bei Enchi, Boin und Sewum, zugewiesen wurde. Alle Lagerstättenbereiche und Präressourcenziele bei Enchi bleiben entlang des Streichs und in der Tiefe offen, was ein zukünftiges Ressourcenwachstum auf dem gesamten, distriktweiten Grundstück ermöglicht.

Neben den Bohrarbeiten wird derzeit eine Vor-Machbarkeitsstudie („PFS“) durchgeführt, deren Fertigstellung für Ende Juni 2026 vorgesehen ist (siehe Pressemitteilung vom 5. Februar 2026), parallel zu laufenden Erschließungsarbeiten zur Unterstützung des Projektfortschritts in Enchi, darunter metallurgische Versuche, hydrogeologische Untersuchungen, geotechnische Arbeiten und Umweltarbeiten.

Goldlagerstätte Sewum

Sewum ist eine der fünf Lagerstätten, aus denen sich die Mineralressourcenschätzung bei Enchi zusammensetzt (Sewum verfügt über eine angezeigte Mineralressource von 41,2 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,43 g/t Au, die 573.000 Unzen enthält, sowie eine abgeleitete Mineralressource von 24,2 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,39 g/t Au, die 308.000 Unzen enthält). Sewum liegt 15 Kilometer südlich der Stadt Enchi, mit nahegelegenen Straßen und Stromversorgung sowie weiterem Zugang über eine Reihe von Bohrstraßen. Sewum wird an der Oberfläche durch eine mehr als sechs Kilometer lange und ein bis zwei Kilometer breite Gold-in-Boden-Anomalie begrenzt. Eine geophysikalische Anomalie aus der Luft, die mit der Sewum-Goldlagerstätte zusammenfällt, definiert eine Reihe von subparallelen und sich kreuzenden Strukturen. Bis heute sind etwa 45 % der Gold-in-Boden-Anomalie bei Sewum noch nicht durch Bohrungen erprobt, wobei die durchschnittliche vertikale Tiefe aller bisher bei Sewum gebohrten Bohrlöcher nur 95 Meter beträgt.

Standorte der Bohrlöcher

Tabelle 2 – Details zu den Bohrlochstandorten des Enchi-Goldprojekts

Bohrloch-ID UTM Ost UTM-Nord Höhe Azimut ° Neigung ° Länge (m) SWDD107 521298 628974 186 120 -60 218,4 SWDD108 521279 628978 186 120 -60 236,1 SWDD109 521249 628998 184 120 -60 278,2 SWDD110 521256 629035 186 120 -60 225,0 SWDD111 521374 629343 184 120 -55 155,6 SWDD112 521021 629065 132 120 -70 185,5 SWDD113A 521073 629138 157 0 90 126,1 SWDD114 521328 629299 174 120 -58 260,5

Mineralressourcenschätzung für das Goldprojekt Enchi

Das Enchi-Goldprojekt beherbergt eine angezeigte Mineralressource von 83,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,56 g/t Au, die 1.502.000 Unzen Gold enthält, sowie eine abgeleitete Mineralressource von 40,1 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,49 g/t Au, die 626.000 Unzen enthält. Die Verfahren zur Mineralressourcenschätzung entsprechen den CIM-Leitlinien für bewährte Praktiken zur Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven (29. November 2019) und folgen den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven (10. Mai 2014), die durch Verweis in das National Instrument 43-101 („NI 43-101“) aufgenommen wurden. Die Mineralressourcenschätzung wurde von Ryan Wilson, P. Geo, Matthew Halliday, P. Geo, und Schadrac Ibrango, P. Geo, von DRA Global Limited erstellt, die unabhängige qualifizierte Personen („QP“) im Sinne von NI 43-101 sind. Die Mineralressourcenschätzung wurde am 18. März 2026 bekannt gegeben; ein vollständiger technischer Bericht, der gemäß NI 43-101 erstellt wird, soll innerhalb von 45 Tagen nach dieser Pressemitteilung eingereicht und unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca sowie auf der Website von Newcore verfügbar sein.

Newcore Gold – Best Practice

Newcore verpflichtet sich zur Einhaltung von Best-Practice-Standards bei allen Explorations-, Probenahme- und Bohraktivitäten. Die Bohrungen wurden von einem unabhängigen Bohrunternehmen unter Verwendung von branchenüblichen RC- und Diamantbohrgeräten durchgeführt. Die Verfahren zur analytischen Qualitätssicherung und -kontrolle umfassen die systematische Einfügung von Leerproben, Standardproben und Doppelproben in die Probenstränge. Die Proben werden in versiegelte Beutel verpackt und direkt an Intertek Labs in Tarkwa, Ghana, versandt, wo eine 50-Gramm-Gold-Feuerprobe durchgeführt wird.

Qualifizierte Person

Herr Gregory Smith, P. Geo, Vice President of Exploration bei Newcore, ist eine qualifizierte Person im Sinne der NI 43-101 und hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Daten und Informationen geprüft und genehmigt. Herr Smith hat die hierin offengelegten technischen und wissenschaftlichen Daten verifiziert und eine angemessene Überprüfung der zugrunde liegenden Daten durchgeführt, einschließlich der Abgleichung der Bohrlochdatendateien mit den ursprünglichen Bohrprotokollen und Untersuchungszertifikaten.

Über Newcore Gold Ltd.

Newcore Gold treibt sein Enchi-Goldprojekt in Ghana, Afrikas größtem Goldproduzenten(1), voran. Newcore Gold bietet Investoren eine einzigartige Kombination aus einer erstklassigen Unternehmensführung, die durch ihre 13-prozentige Beteiligung mit den Aktionären auf einer Linie steht, und erstklassigen Explorationsmöglichkeiten auf Distriktebene. Das 248 km²große Landpaket von Enchi umfasst 40 Kilometer der ergiebigen Bibiani-Scherzone in Ghana, einem Goldgürtel, der mehrere Goldlagerstätten mit mehreren Millionen Unzen beherbergt, darunter die 50 Kilometer nördlich gelegene Chirano-Mine. Die Vision von Newcore ist es, ein reaktionsschnelles, kreatives und leistungsstarkes Goldunternehmen aufzubauen, das die Renditen für die Aktionäre maximiert.

(1) Quelle: Produktionsmengen für 2024 gemäß Angaben des World Gold Council.

Im Namen des Vorstands von Newcore Gold Ltd.

Luke Alexander

Präsident, CEO und Direktor

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Die Newcore Gold Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,76 % und einem Kurs von 0,395EUR auf Tradegate (08. April 2026, 10:21 Uhr) gehandelt.