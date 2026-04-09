    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutz AktievorwärtsNachrichten zu Deutz

    Mehr Marge, neue Fantasie

    1321 Aufrufe 1321 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutz kämpft noch – doch genau das könnte jetzt die Chance für Anleger sein

    Das Motorengeschäft schwächelt noch, doch Berenberg sieht bei Deutz mehr Marge, neue Fantasie durch Frerk und Rückenwind aus Energie und Verteidigung. Reicht das für den nächsten Kursschub?

    Für Sie zusammengefasst
    Mehr Marge, neue Fantasie - Deutz kämpft noch – doch genau das könnte jetzt die Chance für Anleger sein
    Foto: Henning Kaiser - dpa

    Die Zahlen von Deutz für das vierte Quartal 2025 zeigen nach Einschätzung von Lasse Stueben von Berenberg Research noch keine kräftige Erholung im klassischen Motorengeschäft. Im laufenden Jahr traut der Analyst dem Kölner Konzern aber deutlich mehr zu. 

    Rückenwind kam auch von den jüngsten Übernahmen. Der Umsatz stieg auf 543 Millionen Euro und lag damit 7 Prozent über dem Vorjahreswert. Für das Gesamtjahr 2025 summierte sich der Umsatz auf gut zwei Milliarden Euro. Die Nachfrage nach Dieselmotoren blieb laut Berenberg jedoch verhalten. Die Stückzahlen bewegten sich im Jahresvergleich kaum.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutz AG!
    Short
    10,06€
    Basispreis
    0,76
    Ask
    × 10,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    8,63€
    Basispreis
    0,88
    Ask
    × 9,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die bereinigte Marge beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern lag im vierten Quartal bei 6,8 Prozent. Das waren 300 Basispunkte mehr als ein Jahr zuvor. Berenberg führt das vor allem auf das Kostensenkungsprogramm des Managements zurück. Damit habe Deutz die schwachen Volumina im Motorengeschäft teilweise ausgleichen können.

    Für 2026 peilt Deutz einen Umsatz von 2,3 bis 2,5 Milliarden Euro und eine bereinigte Marge beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern von 6,5 bis 8 Prozent an. Stueben hält diesen Ausblick für eher vorsichtig. In der Telefonkonferenz habe das Management den bisherigen Auftragseingang im Jahr 2026 als "vielversprechend" bezeichnet. Berenberg verweist dabei auf eine gute Dynamik in den Bereichen Energie, Dienstleistungen und Verteidigung sowie auf erste Verbesserungen im Kerngeschäft mit Dieselmotoren.

    Ein wichtiger Baustein der Strategie ist aus Sicht der Analysten die Übernahme von Frerk Aggregatebau. Deutz hatte den Kauf im Februar abgeschlossen. Frerk liefert Notstromlösungen für Rechenzentren und kritische Infrastruktur. Damit stärkt Deutz sein Aggregategeschäft in Europa, das bislang vor allem auf Blue Star Power Systems in den Vereinigten Staaten gestützt war. Berenberg rechnet damit, dass Frerk im Jahr 2026 rund 85 Millionen Euro zum Umsatz beiträgt.

    In den eigenen Schätzungen berücksichtigt Berenberg die Übernahme bereits. Beim Umsatz bleibt das Analysehaus auf bereinigter Basis nahezu unverändert und erwartet für 2026 Erlöse von 2,408 Milliarden Euro. Das liegt im mittleren Bereich der Unternehmensprognose.

    Etwas vorsichtiger ist Stueben bei der Profitabilität. Seine Prognose für die bereinigte Marge beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern liegt mit 7,1 Prozent leicht unter der Mitte der Zielspanne. Grund ist eine etwas niedrigere Marge im Dienstleistungsgeschäft als bisher angenommen.

    Insgesamt bleibt Berenberg bullish

    Stueben sieht Deutz auf dem Weg zu einem widerstandsfähigeren Unternehmen. Ausschlaggebend seien die Kostensenkungen im Motorenbereich und die stärkere Ausrichtung auf wachstumsstärkere und margenkräftigere Anwendungen wie Stromaggregate und Verteidigung. Genau darauf stützt Berenberg die bestätigte Kaufempfehlung und das neue Kursziel von 11,00 Euro.

    Deutz

    -0,35 %
    +6,70 %
    -11,09 %
    -1,65 %
    +65,83 %
    +66,71 %
    +51,53 %
    +125,75 %
    -49,35 %
    ISIN:DE0006305006WKN:630500

    Markus Weingran ist bereits Ende März bei der Aktie von Deutz eingestiegen. Im seinem Depot liegt sie nach dem gestrigen Kurssprung bereits über 13 Prozent im Plus. Wenn Sie wissen möchten, wie unser Aktienexperte mit der Aktie weiter verfährt, dann schauen Sie einfach in die neue Ausgabe der wO Börsenlounge rein. Da ist die Aktie ebenfalls ein heißes Thema.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Mehr Marge, neue Fantasie Deutz kämpft noch – doch genau das könnte jetzt die Chance für Anleger sein Das Motorengeschäft schwächelt noch, doch Berenberg sieht bei Deutz mehr Marge, neue Fantasie durch Frerk und Rückenwind aus Energie und Verteidigung. Reicht das für den nächsten Kursschub?

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     