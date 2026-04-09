Deutz kämpft noch – doch genau das könnte jetzt die Chance für Anleger sein

Rückenwind kam auch von den jüngsten Übernahmen. Der Umsatz stieg auf 543 Millionen Euro und lag damit 7 Prozent über dem Vorjahreswert. Für das Gesamtjahr 2025 summierte sich der Umsatz auf gut zwei Milliarden Euro. Die Nachfrage nach Dieselmotoren blieb laut Berenberg jedoch verhalten. Die Stückzahlen bewegten sich im Jahresvergleich kaum.

Die Zahlen von Deutz für das vierte Quartal 2025 zeigen nach Einschätzung von Lasse Stueben von Berenberg Research noch keine kräftige Erholung im klassischen Motorengeschäft. Im laufenden Jahr traut der Analyst dem Kölner Konzern aber deutlich mehr zu.

Die bereinigte Marge beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern lag im vierten Quartal bei 6,8 Prozent. Das waren 300 Basispunkte mehr als ein Jahr zuvor. Berenberg führt das vor allem auf das Kostensenkungsprogramm des Managements zurück. Damit habe Deutz die schwachen Volumina im Motorengeschäft teilweise ausgleichen können.

Für 2026 peilt Deutz einen Umsatz von 2,3 bis 2,5 Milliarden Euro und eine bereinigte Marge beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern von 6,5 bis 8 Prozent an. Stueben hält diesen Ausblick für eher vorsichtig. In der Telefonkonferenz habe das Management den bisherigen Auftragseingang im Jahr 2026 als "vielversprechend" bezeichnet. Berenberg verweist dabei auf eine gute Dynamik in den Bereichen Energie, Dienstleistungen und Verteidigung sowie auf erste Verbesserungen im Kerngeschäft mit Dieselmotoren.

Ein wichtiger Baustein der Strategie ist aus Sicht der Analysten die Übernahme von Frerk Aggregatebau. Deutz hatte den Kauf im Februar abgeschlossen. Frerk liefert Notstromlösungen für Rechenzentren und kritische Infrastruktur. Damit stärkt Deutz sein Aggregategeschäft in Europa, das bislang vor allem auf Blue Star Power Systems in den Vereinigten Staaten gestützt war. Berenberg rechnet damit, dass Frerk im Jahr 2026 rund 85 Millionen Euro zum Umsatz beiträgt.

In den eigenen Schätzungen berücksichtigt Berenberg die Übernahme bereits. Beim Umsatz bleibt das Analysehaus auf bereinigter Basis nahezu unverändert und erwartet für 2026 Erlöse von 2,408 Milliarden Euro. Das liegt im mittleren Bereich der Unternehmensprognose.

Etwas vorsichtiger ist Stueben bei der Profitabilität. Seine Prognose für die bereinigte Marge beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern liegt mit 7,1 Prozent leicht unter der Mitte der Zielspanne. Grund ist eine etwas niedrigere Marge im Dienstleistungsgeschäft als bisher angenommen.

Insgesamt bleibt Berenberg bullish

Stueben sieht Deutz auf dem Weg zu einem widerstandsfähigeren Unternehmen. Ausschlaggebend seien die Kostensenkungen im Motorenbereich und die stärkere Ausrichtung auf wachstumsstärkere und margenkräftigere Anwendungen wie Stromaggregate und Verteidigung. Genau darauf stützt Berenberg die bestätigte Kaufempfehlung und das neue Kursziel von 11,00 Euro.

Markus Weingran ist bereits Ende März bei der Aktie von Deutz eingestiegen. Im seinem Depot liegt sie nach dem gestrigen Kurssprung bereits über 13 Prozent im Plus. Wenn Sie wissen möchten, wie unser Aktienexperte mit der Aktie weiter verfährt, dann schauen Sie einfach in die neue Ausgabe der wO Börsenlounge rein. Da ist die Aktie ebenfalls ein heißes Thema.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen! Jetzt Report kostenlos herunterladen!