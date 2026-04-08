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    Kuwait und Emirate melden Beschuss aus dem Iran

    Für Sie zusammengefasst
    • Kuwait und Emirate melden trotz Waffenruhe Angriffe
    • Kuwait fängt 28 iranische Drohnen ab und meldet Schäden
    • Luftverteidigung der Emirate fängt Raketen und Drohnen
    Kuwait und Emirate melden Beschuss aus dem Iran
    Foto: Jan Woitas - dpa

    KUWAIT (dpa-AFX) - Trotz einer Waffenruhe haben die Golfstaaten Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate Beschuss aus dem Iran gemeldet. Man sei seit dem Morgen mit einer Welle iranischer Angriffe konfrontiert, teilte die kuwaitische Armee mit und habe 28 iranische Drohnen abgefangen.

    Einige der Drohnen hätten auf Ölanlagen und Kraftwerke im Süden des Landes gezielt und Sachschaden an der Infrastruktur und Entsalzungsanlagen verursacht.

    Das Verteidigungsministerium der Emirate teilte auf X mit, die Luftverteidigung sei gegen Raketen- und Drohnenangriffe aus dem Iran im Einsatz. Ballistische Raketen und Drohnen seien abgefangen worden.

    Im iranischen Staatsfernsehen wurden die Angriffe mit Raketen und Drohnen bestätigt. Sie erfolgten in Reaktion auf Bombardierungen iranischer Ölanlagen am Persischen Golf kurz zuvor, hieß es in einer Nachrichtensendung./jam/DP/men




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