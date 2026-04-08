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    Erdbeben der Stärke 5,6 im Kaspischen Meer vor Iran

    Für Sie zusammengefasst
    • Erdbeben Stärke 5,6 vor Küsten Irans und Aserbaidschans
    • Beben in 10 Kilometern Tiefe gemessen laut USGS
    • Rothalbmond-Teams in betroffene Regionen entsandt
    Erdbeben der Stärke 5,6 im Kaspischen Meer vor Iran
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TEHERAN (dpa-AFX) - Vor den Küsten Irans und Aserbaidschans hat es ein Erdbeben gegeben. Laut der Erdbebenwarte USGS hatte das Beben eine Stärke von 5,6 und ereignete sich in 10 Kilometern Tiefe.

    In mehreren ländlichen Regionen im Grenzgebiet sei das Erdbeben zu spüren gewesen, berichtete die iranische Staatsagentur Irna. Demnach wurden Rettungsteams der Rothalbmond-Gesellschaft zur Hilfe in die betroffenen Gebiete entsandt. Berichte über Opfer oder Schäden gab es zunächst weder im Iran noch im benachbarten Aserbaidschan.

    Das Erdbeben trifft den Iran am Tag der Verkündung einer Waffenruhe nach rund fünf Wochen Krieg. Die Bevölkerung und auch Retter sind von den Angriffen der USA und Israels erschöpft. Ein schweres Erdbeben dürfte dramatische Folgen für die Region haben.

    Immer wieder gibt es schwere Erdbeben in der Region, wo die Arabische, die Indische und die Eurasische Platte aufeinandertreffen. Anfang Herbst 2025 war es in Afghanistan zu einem Erdbeben mit mehr als 2.000 Toten gekommen./arb/DP/stw






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