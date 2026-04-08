Aktien Frankfurt
Vereinbarte Waffenruhe im Iran-Krieg lässt Dax kräftig steigen
- Waffenruhe sorgt weltweit für starke Marktberuhigung
- Ölpreise fallen kräftig, Brent zeitweise unter 92
- Dax steigt 4,5 Prozent auf rund 23.960 Punkte
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die vereinbarte zweiwöchige Waffenruhe zwischen den USA, Israel und dem Iran hat bei den Anlegern am Mittwoch weltweit für enorme Erleichterung gesorgt - vor allem dank des massiven Einbruchs der Ölpreise. Mehrere Börsianer sprachen von einem "Geschenk von Pakistan". Der Nachbar des Iran hatte eine sofortige Waffenruhe vermittelt.
Daraufhin sackten die Ölpreise prozentual zweistellig ab. Sie sind derzeit der wichtigste Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni war zeitweise unter 92 US-Dollar und damit auf das tiefste Niveau seit mehr als zwei Wochen gefallen.
Wichtig für die globalen Märkte ist vor allem, dass der Iran die Straße von Hormus nun wieder für den Schiffsverkehr öffnen will. Die Meerenge ist einer der global wichtigsten Transportwege - nicht nur für Rohöl und Gas. Ihre Öffnung war die Bedingung der USA für eine Feuerpause.
Hierzulande schnellte der Dax um 4,5 Prozent auf 23.960 Punkte in die Höhe und erreichte das Niveau von Anfang März. Damit überwand der Leitindex seine exponentielle 200-Tage-Durchschnittslinie. Diese Linie ist ein viel beachtetes technisches Trendbarometer für die langfristige Entwicklung.
Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten zog um 5,2 Prozent auf 30.213 Zähler an. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx stieg um 4,6 Prozent.
In Asien ging es am stärksten an solchen Börsen nach oben, die zuvor am meisten unter dem Ölpreisanstieg gelitten hatten. So gehörten die Leitindizes in Japan und Südkorea mit Gewinnen von gut fünf und fast sieben Prozent zu den Spitzenreitern. Die US-Börsen dürften mit deutlichen Aufschlägen in den Handel starten.
"An den Finanzmärkten ist Aufatmen angesagt", schrieb Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Mit dem Waffenstillstand bleibe vorerst eine weitere Eskalation aus. Vor allem die deutlich gefallenen Ölpreise lassen dem Experten zufolge Hoffnungen keimen, dass der Anstieg der Inflationsraten eine kurze Episode bleiben wird. Die Notenbanken könnten im Falle einer nachhaltigen Entspannung der Ölpreise auch von bereits befürchteten Zinsanhebungen absehen.
Marktstratege Matthew Ryan vom britischen Fintech-Unternehmen Ebury ergänzte: "Der Fokus richtet sich nun auf die bevorstehenden, entscheidenden Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran." Die zentrale Frage werde sein, ob diese zu einem dauerhaften Frieden führen oder ob der Waffenstillstand nur einen Aufschub des Problems darstellt.
Am deutschen Aktienmarkt waren die Papiere solcher Unternehmen gefragt, die stark von der Konjunktur abhängen. So gewannen im Dax die Titel des Finanzhauses Commerzbank , des Energietechnikkonzerns Siemens Energy und des Chipherstellers Infineon jeweils rund zehn Prozent.
Im Nebenwerte-Index SDax hatten die Anteilsscheine des Stahlkonzerns Salzgitter mit einem Plus von 16 Prozent die Nase vorn. Sie haben gleichwohl ihre Verluste seit Kriegsbeginn Ende Februar noch nicht aufgeholt.
Aktien von Redcare Pharmacy stiegen nach der Vorlage von Geschäftszahlen an der MDax-Spitze um gut 13 Prozent. Der Experte Martin Comtesse vom Analysehaus Jefferies sprach von einem insgesamt "konstruktiven Start" ins Jahr für die Online-Apotheke./la/jha/
--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---
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mal ehrlich wer in diesem Markt noch immer long eingestellt ist. Schau dir mal die Weltlage an, dann überlege: ist es gerechtfertigt, dass das der Dax noch immer bei den 23000 Punkten ist? Dann die Straße von Hormus: jeden Tag, wo die gesperrt ist betrifft es die ganze Welt... Das geht bis zu den Turnschuhen wo überlall Öl drin ist...Viele haben keine Ahnung wie wichtig Öl ist, es geht nicht nur um Autos, heizen usw...Selbst wenn heute diese Straße wieder geöffnet werden sollte hat es einen gigantischen Schaden jetzt schon angerichtet..... und ich sags Euch voraus: wir steuern auf die größte Weltwirtschaftskrise zu, was hier im Forum noch keiner erlebt hat.... meine 15000 im Dax sind für mich immer realistischer... Hier könnte und hoffe ich wird dann ein Boden gefunden.....Aber selbst dort rechne ich nicht mehr mit einer größeren Steigerung über viele Jahre....Wird die Ölstrasse eröffnet, kann der Dax nochmal vor lauter Euphorie kurz ansteigen, vielleicht noch ein letztes mal an die 24000 laufen....Aber selbst dann sollte es das nach oben gewesen sein.... Bleibt die Straße über Ostern zu und Du hast Longs drin, wundere Dich nicht am nächsten Dienstag.......Da viele so denken werden, rechne ich auch heute noch mit fallenden Kursen...Alles nach oben sollte wieder abverkauft werden. Ich lege nicht mal mehr einen Hedge, ich werde wenns nach oben geht weitere Shorts kaufen.. Damit habt Ihr meine Einschätzung zum Markt!