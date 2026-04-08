Erholungsrally nach Waffenruhe im Iran-Krieg

Der EuroStoxx 50 gewann am Mittag 4,51 Prozent auf 5.887,04 Punkte. Außerhalb des Euroraums zog der Schweizer SMI um 2,6 Prozent auf 13.122,82 Punkte an und der britische FTSE 100 legte um 2,57 Prozent auf 10.615,08 Punkte zu.

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch deutliche Gewinne verzeichnet. Sie reagierten damit auf die Waffenruhe im Iran-Krieg. "Nach der Nachricht über eine vorläufige Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran atmen die Märkte kollektiv auf", betonte Matthew Ryan, Leiter Marktstrategie beim Finanzdienstleister Ebury. "Anleger zeigen sich erleichtert, dass das schlimmste Katastrophenszenario abgewendet wurde."

Die Bewegungen der Einzelsektoren entsprachen dem Szenario einer Entspannung mit deutlich sinkenden Ölpreisen. An der Spitze der Sektoren standen die Reise- und Freizeitwerte, wo vor allem die Aktien der Fluggesellschaften gefragt waren. So kletterten Air France-KLM um über 13 Prozent.

Weit vorne standen zudem die Technologie- und Bankwerte. Beide waren wegen Sorgen um die Lieferketten und die Auswirkungen hoher Energiepreise auf die Konjunktur zuvor unter Druck geraten. ASML kletterten um acht Prozent. Unter den Banken waren BNP Paribas ähnlich stark. Bei den energieintensiven Stahltiteln ragten ArcelorMittal mit elf Prozent Plus hervor.

Am Ende des Feldes rangierten dagegen die Ölwerte. Nach dem Höhenflug der vergangenen Wochen kam es zu Gewinnmitnahmen. Shell verloren dabei knapp sechs Prozent. Der Öl- und Gaskonzern hatte von den Folgen des Iran-Krieges im ersten Quartal nicht nur durch steigende Ölpreise profitiert, sondern auch die Kriegsfolgen zu spüren bekommen. So beeinträchtigte der Krieg die Gas-Liefermengen aus Katar. Bei einem iranischen Angriff in Katar war im März eine Gasaufbereitungsanlage des Konzerns beschädigt worden./mf/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,48 % und einem Kurs von 90,43 auf Tradegate (08. April 2026, 12:23 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um -8,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,09 %. Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 218,15 Mrd.. Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3707. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9500 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,13GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 3.700,00GBP was eine Bandbreite von -7,32 %/+9.425,04 % bedeutet.



