Rock Tech Lithium und BMI Group schließen strategische Ankerpartnerschaft über 200 Millionen CAD zur Weiterentwicklung des Red-Rock-Lithium-Konverters in Kanada

- Bis zu 30 Mio. CAD an anfänglicher, nicht verwässernder Finanzierung, um den Red Rock Converter in Richtung endgültiger Investitionsentscheidung (FID) voranzutreiben.

- Die BMI Group investiert als Ankerpartner 200 Mio. CAD.

- Rock Tech behält die vollständige operative Kontrolle und Projektdurchführung des Red-Rock-Konverters.

- Rock Techs bewährtes Guben-Konverter-Design wird genutzt, um die Entwicklung zu beschleunigen und Risiken zu reduzieren.

- Die Investition baut auf der kürzlich bekannt gegebenen Partnerschaft mit Siemens Canada zur Integration von Digital-Twin- und Automatisierungstechnologie auf.

- Die Partnerschaft stärkt die strategische Zusammenarbeit zwischen Kanada und Europa im Bereich kritischer Rohstoffe durch die europäischen Investorenbeziehungen der BMI Group.

Toronto, ON, 8. April 2026 / IRW-Press / Rock Tech Lithium Inc. gibt eine strategische Partnerschaft mit der BMI Group Inc., einem kanadischen Infrastruktur-Plattformunternehmen, zur Entwicklung von Rock Techs Lithiumkonverter-Anlage in Red Rock, Ontario, Kanada, bekannt.

Struktur der strategischen Partnerschaft und Investition von 200 Mio. CAD

Die Partnerschaft soll als General-Partner-/Limited-Partner-Struktur aufgesetzt werden, wobei Rock Tech den General Partner kontrolliert und die BMI Group als Lead Limited Partner und Ankerinvestor fungiert. Gemäß der vorgesehenen Struktur behält Rock Tech die vollständige Kontrolle und Verantwortung für die Projektentwicklung, die technische Planung und den Betrieb sowie alle wesentlichen technischen, kommerziellen und strategischen Entscheidungen.

Die BMI Group beabsichtigt, 200 Mio. CAD als Teil einer umfassenderen Eigenkapitalstruktur, die im weiteren Projektverlauf finalisiert wird, in das Projekt zu investieren. Rock Tech wird zusammen mit weiteren Partnern voraussichtlich zusätzliches Eigenkapital einbringen. Das gemeinsame Ziel ist der Aufbau von Verarbeitungskapazitäten in Kanada zur Stärkung der Wertschöpfung, der Planungssicherheit und der Versorgungssicherheit für nordamerikanische industrielle Abnehmer.