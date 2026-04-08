JEFFERIES stuft SANOFI auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Positiv wertet Analyst Michael Leuchten Studiendaten zum Wirkstoff Lunsekimig zur Linderung von Atmungsproblemen, Asthma und chronischer Rhinosinusitis. Allein die Indikationen gegen Atmungsprobleme untermauerten seine Schätzung für das maximale Umsatzpotenzial von 3,3 Milliarden US-Dollar, so der Experte am Dienstag./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 81,48EUR auf Tradegate (08. April 2026, 12:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 100
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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Aktieneinstufung neu: positiv
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