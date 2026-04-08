JEFFERIES stuft NETFLIX COM INC auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix vor Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 134 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Streaming-Anbieter dürfte voraussichtlich zwar die Jahresziele für den Umsatz und die operative Marge anheben, schrieb James Heaney am Montag in seinem Ausblick. Am Markt gebe es allerdings Bedenken hinsichtlich eines negativen Einflusses Künstlicher Intelligenz. Nach Veröffentlichung der Quartalsbilanz und des Ausblicks seien zunächst keine Impulse in Sicht./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 16:55 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 86,11EUR auf Tradegate (08. April 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Heaney

Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 134

Kursziel alt: 134

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 134,00 $ , was eine Steigerung von +33,35% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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