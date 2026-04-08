JEFFERIES stuft NETFLIX COM INC auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix vor Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 134 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Streaming-Anbieter dürfte voraussichtlich zwar die Jahresziele für den Umsatz und die operative Marge anheben, schrieb James Heaney am Montag in seinem Ausblick. Am Markt gebe es allerdings Bedenken hinsichtlich eines negativen Einflusses Künstlicher Intelligenz. Nach Veröffentlichung der Quartalsbilanz und des Ausblicks seien zunächst keine Impulse in Sicht./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 16:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 16:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 86,11EUR auf Tradegate (08. April 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: James Heaney
Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 134
Kursziel alt: 134
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Heaney
Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 134
Kursziel alt: 134
Währung: USD
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