Canamera definiert im Projekt Garrow ein vorrangiges REE-Ziel – luftgestützte Messung liefert ausgedehnte magnetische Anomalie, die mit erhöhten Seltenerdmetallwerten in Seesedimenten korreliert

Edmonton, Alberta – 8. April 2026 / IRW-Press / Canamera Energy Metals Corp. (CSE: EMET | OTCQB: EMETF | FWB: 4LF0) („Canamera“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass über dem Seltenerdmetallprojekt („REE“) Garrow im Osten der kanadischen Provinz Ontario, rund 16 Kilometer westlich von Timiskaming (das „Konzessionsgebiet“), eine luftgestützte Magnetfeldmessung über 463,7 Linienkilometer abgeschlossen wurde. Im Rahmen der Messung wurde eine ausgedehnte magnetische Anomalie im westlichen Teilabschnitt des Konzessionsgebiets ermittelt, die räumlich mit erhöhten Gesamtgehalten an Seltenen Erden („TREE“) korreliert, über die im Rahmen einer regionalen Probenahme aus Seesedimenten durch den Geologischen Dienst von Ontario (Ontario Geological Survey, „OGS“) berichtet wurde.

Beim Projekt Garrow handelt es sich um eine Explorationskonzession zur Auffindung von REE und Niob, die sich im Bereich des geologischen Terrans der Grenville Province befindet, die bekanntlich über den gesamten Osten von Ontario verteilte alkalische und karbonatitgebundene Erzvorkommen beherbergt. Bei der luftgestützten Messung wurden erstmals unter Einsatz moderner Methoden geophysikalische Daten zum Konzessionsgebiet gesammelt, die dem Unternehmen als Grundlage für die Zielfindung im Rahmen der Explorationsprogramme vor Ort dienen sollen. Garrow ist neben den Projekten Schryburt Lake und Waterslide das dritte Explorationsprojekt in Canameras Portfolio in der Provinz Ontario.

„Die Durchführung einer luftgestützten Magnetfeldmessung im Projekt Garrow ist eine wichtige Maßnahme beim Ausbau dieses Projekts im Frühstadium“, so Brad Brodeur, CEO von Canamera Energy Metals Corp. „Die Korrelation zwischen der ausgedehnten magnetischen Anomalie und den erhöhten Seltenerdmetallwerten in den Seesedimentdaten, die vom OGS ausgewertet wurden, liefert uns ein gut definiertes Ziel, auf das wir uns im Rahmen unserer Arbeiten vor Ort konzentrieren werden. Genau diese Art von systematischem, datengestütztem Analyseansatz bildet die Grundlage unserer Portfoliostrategie in allen Regionen, in denen wir tätig sind.“