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    AKTIEN IM FOKUS

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    Anleger nehmen bei Verbio und Südzucker Gewinne mit

    Für Sie zusammengefasst
    • Öl- und Gaspreisrückgang belastet Bioethanolhersteller
    • Verbio-Aktien fielen um rund 13 Prozent im SDax
    • Südzucker verloren über vier Prozent nach Kursrallye
    AKTIEN IM FOKUS - Anleger nehmen bei Verbio und Südzucker Gewinne mit
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der starke Rückgang der Öl- und Gaspreise im Zuge der Waffenruhe im Iran-Krieg hat am Mittwoch die Kurse der Hersteller von Bioethanol und Biosprit stark belastet. Aktien von Verbio büßten gut 13 Prozent ein und waren größter Verlierer der deutschen Nebenwerte im SDax . Südzucker verloren mehr als 4 Prozent.

    Beide Aktien hatten jüngst vom kriegsbedingten starken Anstieg der Öl- und Gaspreise profitiert, der alternative Treibstoffe in den Fokus gerückt hatte. Analysten verwiesen auf steigende Ethanolpreise. Bei Südzucker kam eine kräftige Erholung der Zuckerpreise unterstützend hinzu. Die Tochter Cropenergies produziert ebenso wie Verbio in großem Ausmaß Bioethanol.

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    Verbio-Aktien hatten seit dem Beginn des Kriegs im Nahen Osten in der Spitze um über 70 Prozent zugelegt und waren auf ein Hoch seit drei Jahren gestiegen. Südzucker waren Ende März in sechs Börsentagen um bis zu 37 Prozent nach oben geschnellt, angetrieben auch von einer positiven Studie der Barclays Bank./bek/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie

    Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,17 % und einem Kurs von 11,74 auf Tradegate (08. April 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um -21,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +55,63 %.

    Die Marktkapitalisierung von Verbio bezifferte sich zuletzt auf 2,43 Mrd..

    Verbio zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,20EUR. Von den letzten 5 Analysten der Verbio Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -45,05 %/+4,66 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Verbio als Profiteur regulatorischer Treiber (E20/EU‑Politik), die angehobene EBITDA‑Prognose (100–140 Mio. €), erwarteten Schuldenabbau und Margenverbesserungen, die Kurssensitivität gegenüber Ölpreisen, strategische Preisbindungen im Bio‑CNG‑Geschäft sowie verhaltene Kurs‑Erwartungen bis belastbare Fundamentaldaten vorliegen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Verbio eingestellt.

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    Verfasst von dpa-AFX
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