Anleger nehmen bei Verbio und Südzucker Gewinne mit

Habe seit letzter Woche keine mehr. Mal sehen wer recht hatte





Zum Einen interessiert das hier niemand wirklich. Wenn jeder hier seinen Kauf-/Verkauf zeitpunkt posten würde, wäre der Thread ziemlich vollgemüllt. Zum anderen - wenn du schon unbedingt deinen Verkauf posten musst, dann habe zumindest das Rückgrat, und poste das vor(!) der Entscheidung über das Ende/die Verlängerung des Ultimatums.

Immer dieses "Hinterhergeposte" - einfach nur lächerlich und wichtigtuerisch.

So, das musste mal gesagt werden.





Zurück zu Verbio:

Klar, kann es heute wieder einen Downer geben. Doch das stört (mich) nicht im Geringsten, da er ja aufgrund der - zumindest vorerst - nicht stattfindenden Zerbombung der iranischen Kraftwerke und Infrastruktur stattfinden würde. Und das ist viel wichtiger für die iranische Bevölkerung (und auch für die Weltgemeinschaft), als ein paar Euro weniger Verbiogewinn für uns.

Sehe gerade, dass L&S im Moment Verbio mit einem Aufschlag von knapp 2% (44,90) taxt.

Durchaus möglich also, dass rabajatis Recht hat und es eine Erleichterungsrallye gibt. Aber auch möglich, dass Verbio vorbörslich "hochgezogen" wird, um dadurch eine noch größere Fallhöhe zu generieren, und dann bei Xetra-Eröffnung "draufzuhauen". Solch ein Szenario war ja in den vergangenen Monaten schon oft zu sehen gewesen.





Schau mer ma...