AKTIEN IM FOKUS
Anleger nehmen bei Verbio und Südzucker Gewinne mit
- Öl- und Gaspreisrückgang belastet Bioethanolhersteller
- Verbio-Aktien fielen um rund 13 Prozent im SDax
- Südzucker verloren über vier Prozent nach Kursrallye
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der starke Rückgang der Öl- und Gaspreise im Zuge der Waffenruhe im Iran-Krieg hat am Mittwoch die Kurse der Hersteller von Bioethanol und Biosprit stark belastet. Aktien von Verbio büßten gut 13 Prozent ein und waren größter Verlierer der deutschen Nebenwerte im SDax . Südzucker verloren mehr als 4 Prozent.
Beide Aktien hatten jüngst vom kriegsbedingten starken Anstieg der Öl- und Gaspreise profitiert, der alternative Treibstoffe in den Fokus gerückt hatte. Analysten verwiesen auf steigende Ethanolpreise. Bei Südzucker kam eine kräftige Erholung der Zuckerpreise unterstützend hinzu. Die Tochter Cropenergies produziert ebenso wie Verbio in großem Ausmaß Bioethanol.
Verbio-Aktien hatten seit dem Beginn des Kriegs im Nahen Osten in der Spitze um über 70 Prozent zugelegt und waren auf ein Hoch seit drei Jahren gestiegen. Südzucker waren Ende März in sechs Börsentagen um bis zu 37 Prozent nach oben geschnellt, angetrieben auch von einer positiven Studie der Barclays Bank./bek/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie
Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,17 % und einem Kurs von 11,74 auf Tradegate (08. April 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um -21,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +55,63 %.
Die Marktkapitalisierung von Verbio bezifferte sich zuletzt auf 2,43 Mrd..
Verbio zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,20EUR. Von den letzten 5 Analysten der Verbio Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -45,05 %/+4,66 % bedeutet.
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Zur Einordnung:
- Nippon-Gas mit ca. 30 Mio Kostenersparnis
- Nevada mit 30 Mio Ergebnisbeitrag im aktuellen GF und 50 Mio ab GF 26/27
- Indien-Ausbau mit 10 Anlagen; announcement im April
- South Bend im full-production mode an GJ 2026/2027
- Bitterfeld Life Chemicals mit 60.000 Tonnen grüner Moleküle ab 08/26
- Bevorstehende THG-Gesetzgebung, damit bis 2040 steigende & verbindliche Quoten und kein THG-Rückschlagpotential, was letztendlich in 2022/23 zum Kursrücklauf geführt hat
- Bevorstehendes Gebäudemodernisierungsgesetz mit Biotreppe, wo Verbio erhebliches Geschäftspotential sieht
- Massive Nachfrage der Speditionsunternehmen auf einen CNG/LNG-Wechsel aufgrund Ölpreisentwicklung
- Verbio eigene CNG/LNG Tankstellen in Q1/22 praktisch noch im Aufbau, heute bundesweit ca. 25 Tankstellen
514000....du verkommst vom grössten pusher der aktie zum grössten basher...wer soll dich noch ernstnehmen?
Habe seit letzter Woche keine mehr. Mal sehen wer recht hatte